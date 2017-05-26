Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29883570/
26 мая 2017, 19:58 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Скрипченко не остается в «Крыльях»

Как стало известно «СЭ», Вадим Скрипченко покидает пост главного тренера «Крыльев Советов».

Как стало известно СЭ Вадим Скрипченко покидает пост главного тренера Крыльев Советов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В клубе решили не продлевать контракт с 41-летним белорусским специалистом, при котором волжане вылетели в ФНЛ.

Скрипченко возглавил «Крылья» в начале ноября, под его руководством в 18 матчах команда одержала пять побед, потерпела семь поражений и шесть встреч свела вничью.

Решение по новому рулевому «Крыльев», скорее всего, будет принято 29 мая. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Крылья Советов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Из ЦСКА ушли три игрока

Перемены в "Спартаке"

Халк наигрался в Китае