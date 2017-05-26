Скрипченко не остается в «Крыльях»
Как стало известно «СЭ», Вадим Скрипченко покидает пост главного тренера «Крыльев Советов».
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В клубе решили не продлевать контракт с 41-летним белорусским специалистом, при котором волжане вылетели в ФНЛ.
Скрипченко возглавил «Крылья» в начале ноября, под его руководством в 18 матчах команда одержала пять побед, потерпела семь поражений и шесть встреч свела вничью.
Решение по новому рулевому «Крыльев», скорее всего, будет принято 29 мая. (Виталий АЙРАПЕТОВ).
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