Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29883094/
26 мая 2017, 19:39 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК «Зенит»

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко назначен на пост президента и председателя правления санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК Зенит - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Зенит» по итогам завершившегося сезона занял третье место в Российской футбольной премьер-лиге и второй год подряд не пробился в главный клубный турнир Европы — Лигу чемпионов.

Фурсенко был назначен председателем совета директоров «Зенита» в декабре 2005 года, в январе следующего года стал президентом клуба и оставался на этом посту до весны 2008-го. При нем «Зенит» выиграл чемпионат России (2007). С 2010 по 2012 год он являлся президентом Российского футбольного союза (РФС).

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
26 мая

Врач сборной России: риска неучастия Акинфеева и Дзюбы в Кубке конфедераций нет

WADA подтвердило, что Исинбаева может стать послом "чистого" спорта в России

Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК "Зенит"