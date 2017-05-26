Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК «Зенит»

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«Зенит» по итогам завершившегося сезона занял третье место в Российской футбольной премьер-лиге и второй год подряд не пробился в главный клубный турнир Европы — Лигу чемпионов.

Фурсенко был назначен председателем совета директоров «Зенита» в декабре 2005 года, в январе следующего года стал президентом клуба и оставался на этом посту до весны 2008-го. При нем «Зенит» выиграл чемпионат России (2007). С 2010 по 2012 год он являлся президентом Российского футбольного союза (РФС).