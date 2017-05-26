Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК «Зенит»
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко назначен на пост президента и председателя правления
санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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«Зенит» по итогам завершившегося сезона занял третье место в Российской футбольной
Фурсенко был назначен председателем совета директоров «Зенита» в декабре 2005 года, в январе следующего года стал президентом клуба и оставался на этом посту до весны 2008-го. При нем «Зенит» выиграл чемпионат России (2007). С 2010 по 2012 год он являлся президентом Российского футбольного союза (РФС).
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