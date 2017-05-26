Фурсенко возвращается в «Зенит»

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Теперь уже понятно, что появление Сергея Фурсенко на нескольких последних матчах «Зенита» было неслучайным. Возможно, это был некий тест — как общественность воспримет новую старую фигуру?

Негативного фона не возникло, а идеи, высказанные Фурсенко, главного болельщика клуба, вероятно, устроили высшее руководство. Потому что дальше так, как в этом году, было нельзя.

В сезоне-2015/16 команда набрала 59 очков, в только что завершившемся — 61. Но эти «плюс 2» могут заинтересовать разве что Мирчу Луческу. Румын многократными жалобами на судей увел разговор в сторону и разменял более веские аргументы на эмоциональный всплеск.

Судейство, безусловно, не было идеальным, но некоторые высказывания специалиста выглядели совсем уж неприлично. Особенно на фоне молчания спартаковца Массимо Карреры.

Луческу есть что сказать. С некоторыми его аргументами сложно спорить. Клуб за один сезон расстался со своим хребтом: прошлым летом ушли Гарай и Халк, а зимой и Витсель. Клуб не озвучивал причины, по которым не стал совершать таких же громких трансферов — это, вероятно, впереди.

Замена же проданным топ-легионерам никак не выглядела адекватной. И в том, кто покупал Цаллагова, Молло, Ивановича, Эрнани (ни один из них команду не усилил), еще предстоит разобраться. Странно, но Луческу об этом молчал, хотя игроки явно не соответствовали амбициям питерского клуба. Попробуйте вспомнить и то, кто сейчас занимает пост спортивного директора «Зенита» и, по логике, должен нести ответственность за замену Гарая Ивановичем, а Витселя — Эрнани. Не смогли? В том и дело — ответственность размыта. При деле вроде бы все, но никто конкретно.

Все это не способствовало решению амбициозных целей. В мае прошлого года, после назначения Луческу, агент румына Аркадий Запорожану конкретизировал задачи: «Вывести клуб в топ-10 Европы. Эта цель сама собой подразумевает выход в финал Лиги Европы. В топ-10 можно попасть только через выигрыш трофеев в евротурнирах».

У «Зенита» лишь один за год трофей — Суперкубок России. В остальном итоги сезона выглядят плачевно — 3 место в чемпионате, вылет в 1/8 финала Кубка России и в 1/16 финала Лиги Европы.

После такого перемены в менеджменте выглядят логично. Один провал может быть случайностью, второй — уже система, что заставляет эту систему менять. И перемены логично начать с руководства, в компетенцию которого и входит подбор тренера.

Почему Фурсенко? Во-первых, молодых менеджеров, готовых взяться за эту работу с гарантией результата, не так много. «Локо» выбрал Илью Геркуса — и, похоже, не прогадал. Но «Локо», при всем уважении, все же не «Зенит». Кто еще?

«Зенит» выбрал проверенный вариант, доверив пост человеку, с которым связаны успехи клуба на этапе его становления. Фурсенко пришел в «Зенит» в конце 2005-го, а в 2007-м питерцы стали чемпионами, весной 2008-го выиграли Кубок УЕФА, а летом и Суперкубок. К моменту последней победы Фурсенко в клубе уже не работал, но сути это не меняет — Дика Адвоката, при котором завоеваны трофеи, приглашал именно он.

Часть костяка сборной на Euro-2008 также составили питерцы. Тот период в истории клуба и сборной, да и всего российского футбола, можно назвать романтическим — пришли большие победы, лучшие игроки находились в самом соку! Государство стало вкладывать в футбол приличные средства, и, казалось, все только начинается….

Чего ждать сейчас? Известно, что в том «Зените» все решала тройка Фурсенко — Адвокат — Сарсания. Последний был спортивным директором — и именно при нем в команду пришли Ломбертс, Зырянов, Шкртел, Данни, Погребняк, Тимощук. В общем и целом ту селекцию «Зенита» можно признать более успешной по сравнению с последними годами. В конце концов, Данни по-прежнему в строю и от него во многом зависит игра команды, Ломбертс провел в клубе более 10 лет, Тимощук вернулся в Петербург тренером.

Не факт, впрочем, что именно Сарсания, который в последние два года занимается трансферами «Ростова», вновь станет спортивным директором питерцев. Есть и другие варианты.

Вряд ли возможен приезд Дика Адвоката. Он возглавил сборную Голландии и второй выкуп «невесты» (история разрыва контракта с Бельгией ради работы в сборной России памятна и весьма неоднозначна) — уже перебор.

Называются кандидатуры Паулу Соузы (его активно продвигает агентское лобби), есть Роберто Манчини, старый знакомый Элизабет Бартоше, работавшей в сборной страны при президентстве Сергея Фурсенко в РФС. Есть Марк Вильмотс, который подписал контракт с Кот-Д'Ивуаром….

Вопросы, вопросы… Но в целом есть ощущение того, что в «Зените» период стагнации завершен. Клуб выбрал проверенный вариант — впереди создание новой команды, новый спортивный проект. Логика понятна — если у Фурсенко получилось в 2007-м, почему не должно получиться и в 2017-м?

А в целом, конечно, картина выглядит удивительно ностальгической. Даже фантастической: «Спартак» чемпион, «Локо» взял Кубок под руководством Юрия Семина, РФС руководит Виталий Мутко, формула лимита на легионеров — «6+5».

Завтра проснемся — а в сборной снова Гус Хиддинк, Александр Бородюк и Игорь Корнеев.

Где мои 17 лет?