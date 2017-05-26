СМИ опубликовали фото договора Фурсенко о вступлении на должность гендиректора «Зенита»
Петербуржское издание «Фонтанка» подтвердило назначение Сергея Фурсенко на пост генерального директора «Зенита».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Также оно опубликовало фотографию договора о вступлении в должность, подписанного Фурсенко. Документ датирован сегодняшним днем (26 мая). В нем отмечается, что основанием для кадровых перестановок послужило решение совета директоров клуба.
Фурсенко сменил в этой должности Максима Митрофанова, который работал генеральным директором «Зенита» с 1 января 2007 года. Напомним, что 63-летний функционер был назначен председателем совета директоров клуба в декабре 2005 года, а в январе следующего года стал его президентом. При нем
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter