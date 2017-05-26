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26 мая 2017, 18:39 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ опубликовали фото договора Фурсенко о вступлении на должность гендиректора «Зенита»

Петербуржское издание «Фонтанка» подтвердило назначение Сергея Фурсенко на пост генерального директора «Зенита».

<span class=error>Петербуржское</span> издание <span class=error>Фонтанка</span> подтвердило назначение Сергея <span class=error>Фурсенко</span> на пост генерального директора Зенита. Увеличить
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Также оно опубликовало фотографию договора о вступлении в должность, подписанного Фурсенко. Документ датирован сегодняшним днем (26 мая). В нем отмечается, что основанием для кадровых перестановок послужило решение совета директоров клуба.

Фурсенко сменил в этой должности Максима Митрофанова, который работал генеральным директором «Зенита» с 1 января 2007 года. Напомним, что 63-летний функционер был назначен председателем совета директоров клуба в декабре 2005 года, а в январе следующего года стал его президентом. При нем сине-бело-голубые выиграли чемпионат России-2007 (первый в своей истории) и начали триумфальный розыгрыш Кубка УЕФА-2007/08.

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