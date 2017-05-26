СМИ опубликовали фото договора Фурсенко о вступлении на должность гендиректора «Зенита»

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Также оно опубликовало фотографию договора о вступлении в должность, подписанного Фурсенко. Документ датирован сегодняшним днем (26 мая). В нем отмечается, что основанием для кадровых перестановок послужило решение совета директоров клуба.