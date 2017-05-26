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26 мая 2017, 18:35 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

В «Ростове» не комментируют информацию об уходе Бердыева из клуба

По информации «СЭ», 27 мая после заседания Попечительского совета «Рубина» главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев.

По информации СЭ 27 мая после заседания Попечительского совета Рубина главным тренером команды с большой долей вероятности будет объявлен <span class=error>Курбан</span> <span class=error>Бердыев</span>. Увеличить
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В данный момент специалист занимает должность вице-президента и тренера «Ростова».

— Пока никак не могу прокомментировать эту информацию, — сказал член совета директоров «Ростова» Али Узденов.

Напомним, что с Бердыевым связано наивысшее достижение донского клуба в чемпионате страны — второе место в прошлом сезоне и участие в Лиге чемпионов. (Сергей АСТАХОВ).

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