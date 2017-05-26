В «Ростове» не комментируют информацию об уходе Бердыева из клуба
По информации «СЭ», 27 мая после заседания Попечительского совета «Рубина» главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Курбан Бердыев.
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В данный момент специалист занимает должность
— Пока никак не могу прокомментировать эту информацию, — сказал член совета директоров «Ростова» Али Узденов.
Напомним, что с Бердыевым связано наивысшее достижение донского клуба в чемпионате страны — второе место в прошлом сезоне и участие в Лиге чемпионов. (Сергей АСТАХОВ).
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