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26 мая 2017, 17:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Антон Миранчук подписал новый контракт с «Локомотивом»

Как и предполагал «СЭ», сегодня «Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком.

Как и предполагал СЭ сегодня Локомотив объявил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком. Увеличить
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Подробности сделки не сообщаются. По информации нашего издания новый контракт хавбека рассчитан на три года.

Права на 21-летнего футболиста принадлежат «Локомотиву» с 2011 года. С 2013 года Миранчук стал привлекаться в основной состав команды. 2016 год игрок провел в аренде в эстонской «Левадии». Всего за основу железнодорожников Миранчук провел три матча, голов не забил.

В составе «Локо» стал двукратным обладателем Кубка России.

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