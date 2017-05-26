Антон Миранчук подписал новый контракт с «Локомотивом»

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Подробности сделки не сообщаются. По информации нашего издания новый контракт хавбека рассчитан на три года.

Права на 21-летнего футболиста принадлежат «Локомотиву» с 2011 года. С 2013 года Миранчук стал привлекаться в основной состав команды. 2016 год игрок провел в аренде в эстонской «Левадии». Всего за основу железнодорожников Миранчук провел три матча, голов не забил.

В составе «Локо» стал двукратным обладателем Кубка России.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">⚠️ Официально: Антон Миранчук подписал новое соглашение с «Локомотивом»! <a href="https://t.co/wJaldalO6X">https://t.co/wJaldalO6X</a> <a href="https://t.co/aHNJSCAvS8">pic.twitter.com/aHNJSCAvS8</a></p>— ФК Локомотив (@fclokomotiv) <a href="https://twitter.com/fclokomotiv/status/868102176719208449">26 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>