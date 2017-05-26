Антон Миранчук подписал новый контракт с «Локомотивом»
Как и предполагал «СЭ», сегодня «Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком.
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Подробности сделки не сообщаются. По информации нашего издания новый контракт хавбека рассчитан на три года.
Права на 21-летнего футболиста принадлежат «Локомотиву» с 2011 года. С 2013 года Миранчук стал привлекаться в основной состав команды. 2016 год игрок провел в аренде в эстонской «Левадии». Всего за основу железнодорожников Миранчук провел три матча, голов не забил.
В составе «Локо» стал двукратным обладателем Кубка России.
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