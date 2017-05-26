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26 мая 2017, 17:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: Фурсенко сменил Митрофанова на посту генерального директора «Зенита»

Бывший президент «Зенита» и РФС Сергей Фурсенко назначен генеральным директором «Зенита».

Бывший президент Зенита и <span class=error>РФС</span> Сергей <span class=error>Фурсенко</span> назначен генеральным директором Зенита. Увеличить
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Как утверждает «Спорт день за днём», приказ об этом был подписан сегодня.

В этой должности 63-летний менеджер сменил Максима Митрофанова, который работал генеральным директором клуба с 1 января 2007 года. Теперь, по данным издания, он может занять руководящий пост на стадионе «Крестовский».

В декабре 2005 года Фурсенко был назначен председателем совета директоров «Зенита», а в январе следующего года стал президентом клуба. При нём сине-бело-голубые выиграли чемпионат России и Кубок УЕФА. С 3 января 2010 года по 25 июня 2012 года занимал должность президента РФС.

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