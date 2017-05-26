Источник: Фурсенко сменил Митрофанова на посту генерального директора «Зенита»

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Как утверждает «Спорт день за днём», приказ об этом был подписан сегодня.

В этой должности 63-летний менеджер сменил Максима Митрофанова, который работал генеральным директором клуба с 1 января 2007 года. Теперь, по данным издания, он может занять руководящий пост на стадионе «Крестовский».