Источник: Фурсенко сменил Митрофанова на посту генерального директора «Зенита»
Бывший президент «Зенита» и РФС Сергей Фурсенко назначен генеральным директором «Зенита».
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Как утверждает «Спорт день за днём», приказ об этом был подписан сегодня.
В этой должности 63-летний менеджер сменил Максима Митрофанова, который работал генеральным директором клуба с 1 января 2007 года. Теперь, по данным издания, он может занять руководящий пост на стадионе «Крестовский».
В декабре 2005 года Фурсенко был назначен председателем совета директоров «Зенита», а в январе следующего года стал президентом клуба. При нём
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