Подрезали «Крылья». Главное о сезоне самарского клуба
Продолжаем подводить итоги года клубов РФПЛ. На очереди — самарские «Крылья»,
нежданно-негаданно вылетевшие из элиты.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Пережив тяжёлую годину в ФНЛ, рассчитавшись с долгами, самарцы вернулись, казалось, чтобы уже точно крепко стоять на ногах — как в 2000-е. Высокая посещаемость, нормальный бюджет, сыгранный состав — что ещё нужно для того, чтобы как минимум не бороться за выживание, а претендовать на место в десятке?
А нужно было главное — умение грамотно распорядиться своими ресурсами — как финансовыми, так и болельщицкими. Франк Веркотерен благополучно поднял команду из ФНЛ, впрочем, с учётом значительного превосходства самарцев в классе это не было такой уж непосильной задачей. Однако его нудный, пресный и ультраоборонительный футбол понемногу выводил из себя привыкшую к другому самарскую публику. Как следствие — падение посещаемости почти на 50% относительно прошлогодних 11 тысяч в среднем на игре.
В начале мая клуб пафосно отметил 75-летний юбилей, после матча с «Зенитом» на стадионе «Металлург» отыграл концертный сет «Ленинград». А спустя пару недель на ключевой игре с «Тереком» удалось собрать всего 4600 зрителей, чему поспособствовало учение «Антитеррор», в результате которого в проливной дождь на стадион не пускали с зонтами. Сделали всё, чтобы как можно меньше людей увидели позор «Крыльев». С другой стороны — на глазах 10−15 тысяч, при мощной поддержке публики и опозориться было бы тяжелее. В общем, красивый юбилей и тяжёлое похмелье — вылет из РФПЛ в год 75-летия и накануне открытия новой «Самара Арены» к чемпионату мира.
И дело тут, конечно, не только в отношениях с болельщиками и общей слабой организации. Подрезали «Крылья» в основном чисто спортивные просчёты. При всей унылости футбола Веркотерена, в прошлом сезоне самарцы заняли 9-е место. Но вместо усиления получили… ослабление. Команду покинули Габулов, Бурлак, Яковлев, Померко, Симайес, Яхович, ещё раньше — Драгун.
С заменой самарцы тянули очень долго. Отвечающий за спортивные вопросы Зураб Циклаури пояснял, что спешки нет, а устраивающих «Крылья» по финансам вариантов на рынке к закрытию окна появится даже больше. В результате взяли Маргасова, Зинкова и нескольких легионеров — Мбакогу, Бато и Паскуато. Только первый да последний в этом списке внесли
На его место Циклаури и председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин пригласили Вадима Скрипченко, только что уехавшего из Екатеринбурга после скандального матча «Урал» — «Терек». Тренера, ставшего главным в «Урале» по стечению обстоятельств. Тренера без опыта и авторитета — того, что, при всех недостатках, было в достатке у Веркотерена. Несколько матчей самарцы на кураже и раскованности после ухода бельгийца не бегали — летали по полю. Разгромили «Спартак». Но когда эмоции улеглись, работу Скрипченко стало возможным оценить в полной мере. По сравнению с Веркотереном команда поднялась ровно на одну строчку, обойдя лишь фактически добровольно расписавшуюся в вылете «Томь». Набрав в весенних матчах лишь 13 очков, в то время как конкуренты прибавляли и прибавляли.
Зимой, кстати, повторилась и трансферная история лета, хотя казалось бы, те просчёты должны были быть учтены. Из Самары в Петербург отправились Цаллагов и Молло. «Так хорошо мы игроков ещё не продавали», — хвастался Дмитрий Шляхтин. Вот только если верить заплаченному «Сент-Этьенну» проценту и данным transfermarkt, получили «Крылья» за игроков официально 900 тысяч. Купив летом у «Зенита» молодого Зинкова за 500 тысяч. И ещё больше отдав за аренду Мбакогу у «Карпи». То есть ушли в минус, продав лидеров и взяв футболистов, на двоих забивших ровно 0 голов и отдавших 0 передач. Зимнее пополнение получилось не лучше — давно растерявший свой класс и статус Глеб, Мияйлович из Турции, Зотов и Зуев, а также Гаджибеков. Все они либо лечились, либо не приносили особого толка. Ну и как спорить с тем, что с такой трансферной политикой «Крылья» были обречены? А главное — за один сезон руководство клуба умудрилось дважды наступить на одни и те же трансферные грабли.
И сейчас, кажется, в отличие от истории прошлого вылета, в Самаре хотят сохранить
Вызвав клубный менеджмент на ковёр, губернатор Николай Меркушкин поручил до 29 мая подготовить детальный анализ случившегося и внести конкретные предложения для обеспечения возвращения «Крыльев» в РФПЛ. Что ж, тогда ждём конкретных действий по итогам этого анализа.
рыльев в
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