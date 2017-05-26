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— Какие впечатления остались от матча «СКА-Хабаровска» и «Оренбурга»?

— Впечатление обычное. Ведь стыковые игры носят принципиальный характер. И в этой игре мы увидели, что команда, которая заняла четвертое место в ФНЛ, мало чем уступает 13-й команде из РФПЛ.

— Многие называли «Оренбург» фаворитом пары. После просмотра матчей это впечатление развеялось?

— Мне кажется, что «Оренбург» все равно остается фаворитом в этом противостоянии, ведь в Хабаровске очень тяжело играть — смена часовых поясов оказывает сильное воздействие на футболистов. Тем более, на тех, кто до этого выступал в РФПЛ и избалован отсутствием дальних перелетов.

Да, «Оренбург» еще год назад сам играл в ФНЛ, но все равно, чтобы хорошо играть во Владивостоке или Хабаровске, нужно иметь какой-то недавний опыт таких игр. И тогда ты приезжаешь и быстрее адаптируешься.

— В каком ключе должен пройти второй матч?

— «Оренбург» постарается играть первым номером. Тем более, что команда будет выступать на родном стадионе, при своих болельщиках. И, естественно, хозяева будут фаворитами.

На мой взгляд, команде «СКА-Хабаровск» нужно было победить в первом матче. Хотя бы с минимальным счетом, ведь в Оренбурге будет сложнее сыграть на победу, чем на ничью.

— А вам какую команду хотелось бы увидеть в Премьер-лиге?

— Если честно, я хотел бы увидеть там «СКА-Хабаровск». Ведь представители этого дальневосточного города никогда не играли в высшем дивизионе российского футбола. И болельщики из отдаленного региона страны смогут вживую посмотреть на звезд нашего чемпионата и такие клубы как ЦСКА, «Спартак», «Зенит» или «Краснодар».

— По такой же логике во второй паре вы поддерживаете «Енисей»?

— Да, совершенно верно.

— Победа красноярской команды со счетом 2:1 в первом матче — закономерный итог?

— На мой взгляд, да. «Енисей» — это та команда, которая имеет дух победителя. Эта команда прошла сезон на подъеме и пыталась завоевать путевку в РФПЛ. И психология у них другая, нежели чем у «Арсенала». Туляки весь прошедший сезон бились за сохранение прописки. И каждый проигранный матч негативно сказывался на психологии футболистов.

И когда эти коллективы встретились, а у «Енисея» тренер Андрей Тихонов, который пропагандирует средний и короткий пас и вообще старается играть в футбол, у них было преимущество перед теми, кто постоянно проигрывает. И клуб из Красноярска смог воплотить этот перевес в забитые голы.

— Теперь у «Енисея» больше шансов на выход в РФПЛ?

— Да. Вообще, у красноярской команды больше шансов пойти на повышение, нежели у хабаровской. «Енисею» достался более удобный соперник.

«Оренбург», на мой взгляд, более боеспособный коллектив. Тем более, что «Арсенал» долгое время находился в зоне прямого вылета, а «Оренбург» был близок к тому, чтобы остаться в Премьер-лиге без стыковых матчей.

— «Енисей», по сути, стал первым серьезным местом работы для бывшего футболиста Андрея Тихонова на посту главного тренера. Видите ли вы большое будущее у этого специалиста?

— Мне кажется, что предпосылки для этого есть. А говорить более конкретно здесь тяжело. Время покажет. Есть такое высказывание: «Расскажи мне о своих планах и рассмеши бога».

— В целом хорошо для Премьер-лиги появление команд с востока страны? С одной стороны это география, а с другой — могут возникнуть проблемы с календарем, перелетами…

— Для самой Премьер-лиги это плохо. Летать на большие расстояния тяжело как в физическом, так и в психологическом плане. Любая смена часового пояса — это серьезный удар по организму.

После поездки в Хабаровск можно попасть в функциональную яму на два или три дня. Поэтому многие команды, которые приезжают на Дальний Восток, ставят свою поездку на один день. Прилетают, сразу отыгрывают матч и уезжают. Это делается для того, чтобы минимально нарушить биоритм организма игрока.

Клубы, которые приезжают на день раньше, имеют больше проблем с адаптацией уже после возвращения на запад.

Поэтому здесь я вижу минус для РФПЛ. Любая команда после игры в Хабаровске может потерять очки в следующем матче с аутсайдером не из-за собственной слабости, а из-за акклиматизации.

У этой проблемы есть решение. Командам здесь важно иметь длинную скамейку. Чтобы можно было варьировать состав. Однако участие восточных команд с точки зрения зрительской аудитории — большая удача. И, в преддверии домашнего чемпионата мира, очень важно подогреть интерес к футболу в регионе.

Ответные игры пройдут 28 мая. Матч «Оренбург» — «СКА-Хабаровск» начнется в 15.00 по московскому времени, а встреча «Арсенала» и «Енисея» — в 18:00.