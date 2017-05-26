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26 мая 2017, 13:41 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Ждет ли «Ростов» крах без Бердыева?

Накануне появилась информация о том, что вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев определился со своим будущим.

Накануне появилась информация о том что <nobr>вице-президент</nobr> и тренер Ростова <span class=error>Курбан</span> <span class=error>Бердыев</span> определился со своим будущим. Увеличить
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В субботу, после заседания Попечительского совета «Рубина», может быть объявлено о том, что один из лучших тренеров Восточной Европы возвращается в Казань. «Советский спорт» разбирается с одним из главных футбольных слухов недели.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Интересно, что такого быстрого развития событий вряд ли кто-то ожидал. По информации «Советского спорта», на гала-ужине по случаю закрытия сезона губернатор Ростовской области выразил надежду, что Бердыев продолжит работать на Дону. Кроме этого, глава региона отметил, что в самое ближайшее время стороны должны встретиться для обсуждения деталей нового контракта.

В ответном слове Бердыев поблагодарил всех за сезон и выразил сожаление в том, что в чемпионате России задача на сезон выполнена не была. Напомним, что «Ростов» не попал в еврокубки, и, возможно, лишил себя новой сказки и светлого будущего.

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИЗОШЛО?

Причина подобного развития ситуации банальна: у «Ростова» нет денег, чтобы стать российским топ-клубом и ежегодно претендовать на высокие места. Из нынешней команды Бердыев выжал максимум, а для новых задач нужны футболисты и условия другого уровня.

Увеличивать бюджет хотя бы на 50% руководство клуба и области не в силах, а нынешние 1.5 миллиарда рублей (бюджет сезона 2016/2017) не позволяют клубу закрепиться на взятой высоте. От постоянных финансовых проблем Курбан Бекиевич просто-напросто устал и со сдержанной радостью стал рассматривать предложение от «Рубина». В Казани же, видимо, поняли, что вернуть команду на былые высоты может лишь Бердыев.

ЧТО БУДЕТ С «РОСТОВОМ»?

Если нынешний вице-президент, он же тренер все-таки уйдет, «Ростов» вряд ли ждет полный крах. На данный момент только у трех игроков закончились контракты. Это Нобоа, Навас и Джанаев. Кстати, первые двое вряд ли останутся на Дону, даже если Бердыев все-таки продолжит работу. У Нобоа есть хорошие предложения (1.5 — 2 млн. евро в год) из Турции, Мексики и США, а Навас хочет спокойной жизни в Испании. В этом году его старший сын идет в школу, и для семьи Сесара важно, чтобы Лука пошел в первый класс именно в Мадриде.

Что касается остальных игроков, то сейчас многими лидерами желто-синих активно интересуются другие команды. Об Азмуне мечтает половина Европы, о защитнике Мевле уже знают в Италии, а Ерохин и Полоз на карандаше у лидеров РФПЛ.

Продав хотя бы часть своих звезд, «Ростов» может залатать дыры в бюджете и стать середняком премьер-лиги. Интересно, что и тренера долго искать не надо. Дмитрий Кириченко 2.5 года внимательно учился у Бердыева и, скорее всего, с радостью согласится стать для родной команды своим Тихоновым или Семаком.

«Советский спорт» продолжит следить за развитием ситуации.

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