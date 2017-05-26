Ждет ли «Ростов» крах без Бердыева?
Накануне появилась информация о том, что
вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев определился со своим будущим.
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Видимо, что-то случилось...
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В субботу, после заседания Попечительского совета «Рубина», может быть объявлено о том, что один из лучших тренеров Восточной Европы возвращается в Казань. «Советский спорт» разбирается с одним из главных футбольных слухов недели.
ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Интересно, что такого быстрого развития событий вряд ли
В ответном слове Бердыев поблагодарил всех за сезон и выразил сожаление в том, что в чемпионате России задача на сезон выполнена не была. Напомним, что «Ростов» не попал в еврокубки, и, возможно, лишил себя новой сказки и светлого будущего.
ПОЧЕМУ ТАК ПРОИЗОШЛО?
Причина подобного развития ситуации банальна: у «Ростова» нет денег, чтобы стать российским
Увеличивать бюджет хотя бы на 50% руководство клуба и области не в силах, а нынешние 1.5 миллиарда рублей (бюджет сезона 2016/2017) не позволяют клубу закрепиться на взятой высоте. От постоянных финансовых проблем Курбан Бекиевич
ЧТО БУДЕТ С «РОСТОВОМ»?
Если нынешний
Что касается остальных игроков, то сейчас многими лидерами
Продав хотя бы часть своих звезд, «Ростов» может залатать дыры в бюджете и стать середняком
«Советский спорт» продолжит следить за развитием ситуации.
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