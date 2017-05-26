Доска позора. 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17
«СЭ» подводит итоги прошедшего чемпионата и вспоминает 10 самых неприятных сюжетов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
КОКОРИН И ДНО.
В сторону 26-летнего форварда, которого
Прошлым летом их оказалось особенно много, ведь Кокорин сначала не смог сделать шаг вперед в благополучном «Зените», потом вместе со сборной провалился на Euro, а следом еще и поучаствовал в памятной вечеринке в
Казалось бы: вот он, повод задуматься,
ЛУЧЕСКУ И ЖАЛОБЫ.
Когда румынский тренер только начинал в России, и дела на старте сезона шли весьма неплохо, он, пребывая на победной волне, позволил себе пустить едкий комментарий в адрес соперников. «Если “Спартак” прекратит истерики, то станет нашим конкурентом», — произнес Луческу в октябре, имея в виду недовольство
Но что мы увидели дальше? Если истерики
ЕРЕМЕНКО И ОШИБКА.
Преодолев последствия травмы паховых колец, на старте сезона финский хавбек был просто великолепен. Он вел за собой команду, забивал, раздавал голевые передачи, изящно финтил в Лиге чемпионов. Ничто не предвещало беды… Но в начале октября, после двух
Это стало ударом не только для него, но и для клуба, превратившись в еще одну причину армейского игрового кризиса. И если весной ЦСКА вернулся на вершину, пусть и не самую высокую, то что будет с Еременко, когда истечет двухгодичная дисквалификация, — очень большой вопрос.
СТАДИОН В ПИТЕРЕ И ПОГИБШИЙ ГАЗОН.
Они строили, строили и наконец построили. 40-миллиардный стадион в
В матчах с «Уралом» и «Тереком»
ЦСКА И ПРОМАХ С ФОРВАРДАМИ.
В последние годы армейцы заработали репутацию клуба, который очень редко ошибается в трансферах. Почти все приобретения, особенно ключевые, попадали в самую точку, но в нынешнем сезоне ЦСКА все же промахнулся, причем дважды. Понятно, что и Траоре, и Оланаре
Хорошо хоть, что триумфально вернулся Витинью — иначе в атаке команды могло быть совсем грустно.
«РУБИН» И «ПОТРЯСАЮЩАЯ» СЕЛЕКЦИЯ.
Казанцев летом накрыла очередная волна перестройки, и вместе с новым главным тренером Хави Грасией в город на Волге начали массово приглашать дорогостоящих новичков. Бауэр, Серхио Санчес, Самбрано, Саму Гарсия, Жемалетдинов, Рочина, Лестьенн и, наконец, звездные Сонг и Жонатас, — на девятерых новичков клуб потратил аж 39,5 миллионов евро!
Никто и не понял. Результата у команды не было, новички не радовали, лишь к Жонатасу и Рочине у болельщиков возникало меньше всего вопросов, тогда как над
«ТОМЬ» И НОВЫЙ РАЗВАЛ.
Жизнь томского клуба в последние годы — словно лихо закрученная спираль, где рано или поздно все возвращаются на одну и ту же точку. Точку безденежного унижения и близости банкротства. Финансовый крах накрыл команду сразу же после старта чемпионата, только сначала все молчали, а уже потом выяснилось, что многим футболистам до зимы не выплатили ни копейки.
В итоге перед паузой едва ли не все основные игроки, само собой, разбежались по другим командам,
АРБИТРЫ И СУДЕЙСКИЕ ВОЙНЫ.
Без судейских скандалов никуда. Трудно вспомнить хотя бы сезон, который бы в них не погружался. Но в прошедшем чемпионате крики об арбитрах
Наглядным примером тут стал 24-й тур, жарче которого не доводилось видеть давно. Арбитры оставляли «Урал» ввосьмером в матче с «Зенитом», не показывали игрокам ЦСКА две красные карточки за «фолы последней надежды», придумывали пенальти в ворота «Локомотива» и засчитывали голы из офсайда — все это произошло за одни выходные! Спустя несколько туров стало известно о том, что решения
СКРИПЧЕНКО И УХОД ИЗ «УРАЛА».
Противостояние «Урала» и «Терека» приобрело в последние годы особый подтекст. Чтобы никого не обидеть голословно, многие эти встречи называют просто «странными». И именно такой оказалась игра в первом круге, где екатеринбуржцы дома были разгромлены (1:4). Все бы ничего, ведь грозненцы тогда действительно набрали форму, но слишком уж нелепыми выглядели некоторые ошибки хозяйской защиты и персонально голкипера Арапова.
В РФС, впрочем, тут же собрали комиссию, она с огромным интересом пересмотрела матч и вынесла вердикт: все чисто! «Слава богу», — вздохнули мы дружно, поверив в искренность нашего футбола, и принялись наблюдать за карьерой бывшего главного тренера «Урала» Вадима Скрипченко уже в другом клубе — «Крыльях», куда он стремительно ушел сразу же после того «странного» матча. Без лишних слов, как делал и Виктор Гончаренко сезоном ранее. Только с работой в Самаре белорусский специалист не справился — его команда провалилась и вылетела.
ФАНАТЫ «СПАРТАКА» И ПЕРЕБОР С ПРАЗДНОВАНИЕМ.
Поклонников
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