Доска позора. 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17

КОКОРИН И ДНО.

В сторону 26-летнего форварда, которого когда-то называли самым талантливым футболистом страны, в последние годы летело немало критических стрел.

Прошлым летом их оказалось особенно много, ведь Кокорин сначала не смог сделать шаг вперед в благополучном «Зените», потом вместе со сборной провалился на Euro, а следом еще и поучаствовал в памятной вечеринке в Монте-Карло с верным другом Мамаевым. Дело дошло даже до временной ссылки в дублирующий состав петербуржского клуба….

Казалось бы: вот он, повод задуматься, что-то в карьере идет не так. Но новый сезон получился для нападающего еще хуже. Трудно вспомнить хотя бы пять игр, где он показал футбол высокого, европейского класса. Пять голов за 27 матчей (из них четыре в ворота «грандов»: «Анжи», «Уфы», «Томи» и «Арсенала») — настоящие слезы. Слезы по таланту, который на глазах превращается в пыль. И по итогам чемпионата Кокорина так и не пригласили в сборную на Кубок конфедераций. Если это не полное дно, то однозначно где-то рядом с ним.

ЛУЧЕСКУ И ЖАЛОБЫ.

Когда румынский тренер только начинал в России, и дела на старте сезона шли весьма неплохо, он, пребывая на победной волне, позволил себе пустить едкий комментарий в адрес соперников. «Если “Спартак” прекратит истерики, то станет нашим конкурентом», — произнес Луческу в октябре, имея в виду недовольство красно-белых после скандальной работы арбитра Иванова в Санкт-Петербурге.

Но что мы увидели дальше? Если истерики кто-либо и закатывал, то уже сам Мирча. Едва ли не после каждого тура румын повторял: мне не нравится, что нас судят арбитры из Москвы, при них мы теряем очки. В концовке чемпионата Луческу раскопал проблемы еще глубже, намекнул на влияние президента РФС на итоги чемпионата, рассказал, как сильно «Спартаку» все вокруг помогали, укорил даже петербургскую прессу, которая якобы была не на стороне «Зенита». А приводить в качестве аргументов слова Червиченко — это уже откровенное веселье.

ЕРЕМЕНКО И ОШИБКА.

Преодолев последствия травмы паховых колец, на старте сезона финский хавбек был просто великолепен. Он вел за собой команду, забивал, раздавал голевые передачи, изящно финтил в Лиге чемпионов. Ничто не предвещало беды… Но в начале октября, после двух допинг-проверок в Лиге чемпионов, пришла кошмарная весть: Еременко отстранен на 30 дней. Тут же поползли слухи и домыслы, и худшие опасения вскоре подтвердились: за употребление кокаина Роман схлопотал двухгодичную дисквалификацию.

Это стало ударом не только для него, но и для клуба, превратившись в еще одну причину армейского игрового кризиса. И если весной ЦСКА вернулся на вершину, пусть и не самую высокую, то что будет с Еременко, когда истечет двухгодичная дисквалификация, — очень большой вопрос.

СТАДИОН В ПИТЕРЕ И ПОГИБШИЙ ГАЗОН.

Они строили, строили и наконец построили. 40-миллиардный стадион в Санкт-Петербурге распахнул-таки двери весной. «Зенит» провел там два тестовых матча, что было необходимо для проверки готовности арены к Кубку конфедераций. Но, похоже, сама команда уже пожалела, что сделала это, поскольку тревога у руководства имелась изначально. А причина проста: газон, уложенный подрядчиками, умер еще до первой встречи. Клуб пытался в срочном порядке вырастить новый самостоятельно, однако времени было слишком мало, и на выходе мы получили что-то кошмарное.

В матчах с «Уралом» и «Тереком» из-под ног футболистов при каждом резком движении летали ошметки травы и грунта. Мбенг, забивая гол, утонул в земле по колено. Угловой флажок с его искусственным «ковриком» превратился в настоящую легенду. В результате «Зенит» на последний домашний матч уехал обратно на «Петровский», а на Крестовском теперь кипит работа: нужно успеть постелить новый газон перед Кубком конфедераций. Осталось меньше месяца….

ЦСКА И ПРОМАХ С ФОРВАРДАМИ.

В последние годы армейцы заработали репутацию клуба, который очень редко ошибается в трансферах. Почти все приобретения, особенно ключевые, попадали в самую точку, но в нынешнем сезоне ЦСКА все же промахнулся, причем дважды. Понятно, что и Траоре, и Оланаре красно-синие брали не от хорошей жизни: первого арендовали, второго вернули на правах свободного агента после тяжелой травмы. Но ивуариец в Москве откровенно провалился, и в том числе из-за него команда Слуцкого так буксовала осенью. Нигериец пока так и не пришел в себя, растеряв за время восстановления все свои яркие навыки.

Хорошо хоть, что триумфально вернулся Витинью — иначе в атаке команды могло быть совсем грустно.

«РУБИН» И «ПОТРЯСАЮЩАЯ» СЕЛЕКЦИЯ.

Казанцев летом накрыла очередная волна перестройки, и вместе с новым главным тренером Хави Грасией в город на Волге начали массово приглашать дорогостоящих новичков. Бауэр, Серхио Санчес, Самбрано, Саму Гарсия, Жемалетдинов, Рочина, Лестьенн и, наконец, звездные Сонг и Жонатас, — на девятерых новичков клуб потратил аж 39,5 миллионов евро! Из-за такой масштабной безумной селекции в основной обойме «Рубина» оказалось около 30 игроков, из них половина — легионеры, и попробуй тут пойми сразу, что к чему.

Никто и не понял. Результата у команды не было, новички не радовали, лишь к Жонатасу и Рочине у болельщиков возникало меньше всего вопросов, тогда как над кем-то (к примеру, Серхио Санчесом) многие и вовсе откровенно смеялись. В конце сезона даже в тренерском штабе «Рубина» не скрывали, что эта затея не сработала. Грасия находился совсем рядом с отставкой, но из-за большой неустойки она пока так и не состоялась. «Рубин» занял 9-е место без единого шанса на еврокубки и гордиться может разве что потраченными за год деньгами.

«ТОМЬ» И НОВЫЙ РАЗВАЛ.

Жизнь томского клуба в последние годы — словно лихо закрученная спираль, где рано или поздно все возвращаются на одну и ту же точку. Точку безденежного унижения и близости банкротства. Финансовый крах накрыл команду сразу же после старта чемпионата, только сначала все молчали, а уже потом выяснилось, что многим футболистам до зимы не выплатили ни копейки.

В итоге перед паузой едва ли не все основные игроки, само собой, разбежались по другим командам, из-за плохого состояния газона на «Труде» «Томь» принялась проводить домашние матчи на выезде, и стоял даже вопрос, сможет ли коллектив вообще закончить первенство. О сохранении прописки никто уже не говорил. И счастье клуба в том, что Валерий Петраков в кратчайшие сроки обучил вчерашних дублеров: если сначала они влетали по 0:6 и 0:4, то потом набрались опыта и давали многим соперникам бой. «Руководство развалило команду, но футболисты могут собой гордиться», — красноречивая оценка сезона со стороны полузащитника Пугина.

АРБИТРЫ И СУДЕЙСКИЕ ВОЙНЫ.

Без судейских скандалов никуда. Трудно вспомнить хотя бы сезон, который бы в них не погружался. Но в прошедшем чемпионате крики об арбитрах все-таки были слишком громкими и повсеместными. Случилась и очередная революция: еще в первом круге, после скандала в матче «Зенит» — «Спартак», ушел в отставку Валентин Иванов. Должность главы департамента судейства и инспектирования РФС занял Андрей Будогосский, который принялся проводить реформы под одобрительные слова Виталия Мутко, однако скандалов меньше не стало. А в концовке первенства доходило до настоящего взрыва всеобщего недовольства.

Наглядным примером тут стал 24-й тур, жарче которого не доводилось видеть давно. Арбитры оставляли «Урал» ввосьмером в матче с «Зенитом», не показывали игрокам ЦСКА две красные карточки за «фолы последней надежды», придумывали пенальти в ворота «Локомотива» и засчитывали голы из офсайда — все это произошло за одни выходные! Спустя несколько туров стало известно о том, что решения контрольно-квалификационной комиссии, разбиравшей спорные ситуации, засекретили.

СКРИПЧЕНКО И УХОД ИЗ «УРАЛА».

Противостояние «Урала» и «Терека» приобрело в последние годы особый подтекст. Чтобы никого не обидеть голословно, многие эти встречи называют просто «странными». И именно такой оказалась игра в первом круге, где екатеринбуржцы дома были разгромлены (1:4). Все бы ничего, ведь грозненцы тогда действительно набрали форму, но слишком уж нелепыми выглядели некоторые ошибки хозяйской защиты и персонально голкипера Арапова.

В РФС, впрочем, тут же собрали комиссию, она с огромным интересом пересмотрела матч и вынесла вердикт: все чисто! «Слава богу», — вздохнули мы дружно, поверив в искренность нашего футбола, и принялись наблюдать за карьерой бывшего главного тренера «Урала» Вадима Скрипченко уже в другом клубе — «Крыльях», куда он стремительно ушел сразу же после того «странного» матча. Без лишних слов, как делал и Виктор Гончаренко сезоном ранее. Только с работой в Самаре белорусский специалист не справился — его команда провалилась и вылетела.

ФАНАТЫ «СПАРТАКА» И ПЕРЕБОР С ПРАЗДНОВАНИЕМ.