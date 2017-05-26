Тульский ФК «Арсенал» восстановил газон на стадионе к матчу с «Енисеем»
МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Тульскому «Арсеналу» удалось восстановить газон на стадионе Центральный к ответному стыковому матчу за право участия в чемпионате Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 с красноярским «Енисеем». Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.
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Газон пострадал после матча 30-го тура чемпионата РФПЛ с московским «Спартаком» (3:0, 21 мая), поскольку, как только завершилась игра, на поле выбежали болельщики. На газоне в общей сложности находилось не менее четырех тысяч человек. Помимо поля, были испорчены ворота стадиона.
«Да, мы восстановили газон. Пришлось произвести вывоз грунта с площади 7×7 м, заменить песок, заменить рулоны газона. Потратили много сил и нервов, а что касается стоимости процедур, то точной калькуляции мы не производили, но это потребовало порядка миллиона рублей», — сказал Балашов.
Матч между «Арсеналом» и «Енисеем» состоится в воскресенье. В первой игре, которая состоялась в Красноярске в четверг, победу со счетом 2:1 одержал «Енисей».
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