Тульский ФК «Арсенал» восстановил газон на стадионе к матчу с «Енисеем»

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Газон пострадал после матча 30-го тура чемпионата РФПЛ с московским «Спартаком» (3:0, 21 мая), поскольку, как только завершилась игра, на поле выбежали болельщики. На газоне в общей сложности находилось не менее четырех тысяч человек. Помимо поля, были испорчены ворота стадиона.

«Да, мы восстановили газон. Пришлось произвести вывоз грунта с площади 7×7 м, заменить песок, заменить рулоны газона. Потратили много сил и нервов, а что касается стоимости процедур, то точной калькуляции мы не производили, но это потребовало порядка миллиона рублей», — сказал Балашов.

Матч между «Арсеналом» и «Енисеем» состоится в воскресенье. В первой игре, которая состоялась в Красноярске в четверг, победу со счетом 2:1 одержал «Енисей».