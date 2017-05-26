«Милан» объявил о возвращении Гаттузо
Экс-полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо вернулся в свой бывший клуб.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом говорится на официальной странице команды в «Твиттере». На 15:00 (16:00 мск), запланирована
Накануне стало известно, что 39-летний Дженнаро Гаттузо возглавит молодёжную команду «Милана». К работе специалист приступит в июле.
В сезоне-2015/16 Гаттузо вывел ФК «Пиза» в Серию В, но по итогам минувшего сезона команда вновь вылетела в низший дивизион.
Ранее Гаттузо был главным тренером «Палермо», а также греческого клуба ОФИ и швейцарского «Сьона».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter