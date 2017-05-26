«Милан» объявил о возвращении Гаттузо

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Об этом говорится на официальной странице команды в «Твиттере». На 15:00 (16:00 мск), запланирована пресс-конференция, в ходе которой Гаттузо ответит на вопросы журналистов.

Накануне стало известно, что 39-летний Дженнаро Гаттузо возглавит молодёжную команду «Милана». К работе специалист приступит в июле.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">He's back! Watch Rino Gattuso's press conference LIVE from <a href="https://twitter.com/hashtag/CasaMilan?src=hash">#CasaMilan</a> today at 3pm exclusively on <a href="https://t.co/efjnZl4XXb">https://t.co/efjnZl4XXb</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/welcomebackRino?src=hash">#welcomebackRino</a> <a href="https://t.co/VIj4nT3gr0">pic.twitter.com/VIj4nT3gr0</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/868044814624972800">26 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В сезоне-2015/16 Гаттузо вывел ФК «Пиза» в Серию В, но по итогам минувшего сезона команда вновь вылетела в низший дивизион.

Ранее Гаттузо был главным тренером «Палермо», а также греческого клуба ОФИ и швейцарского «Сьона».