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26 мая 2017, 13:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Милан» объявил о возвращении Гаттузо

Экс-полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо вернулся в свой бывший клуб.

<nobr>Экс-полузащитник</nobr> Милана Дженнаро Гаттузо вернулся в свой бывший клуб. Увеличить
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Об этом говорится на официальной странице команды в «Твиттере». На 15:00 (16:00 мск), запланирована пресс-конференция, в ходе которой Гаттузо ответит на вопросы журналистов.

Накануне стало известно, что 39-летний Дженнаро Гаттузо возглавит молодёжную команду «Милана». К работе специалист приступит в июле.

В сезоне-2015/16 Гаттузо вывел ФК «Пиза» в Серию В, но по итогам минувшего сезона команда вновь вылетела в низший дивизион.

Ранее Гаттузо был главным тренером «Палермо», а также греческого клуба ОФИ и швейцарского «Сьона».

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