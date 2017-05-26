Болельщики признали вратаря Дмитрия Арапова лучшим футболистом «Урала» в мае

Арапов по итогам голосования на клубном сайте набрал 34% голосов. Второе место у полузащитника Николая Димитрова (26%). Далее расположились еще один хавбек Эрик Бикфалви (16%), форварды Чисамба Лунгу (13%) и Владимир Ильин (11%).

Арапов в мае принял участие в трех матчах «Урала» — против «Краснодара» (1:1), московского «Локомотива» (1:2) и «Уфы» (0:1). За победу в номинации «Лучший игрок месяца» вратарь по традиции получит вязаного шмеля ручной работы.

Клуб также сообщает, что уже началось голосование по выбору лучшего футболиста «Урала» по итогам сезона-2016/17. Список претендентов выглядит следующим образом: Николай Заболотный, Лунгу, Денис Кулаков, Ильин, Александр Данцев, Роман Емельянов, Бикфалви, Роман Павлюченко, Димитров, Артем Фидлер и Пабло Фонтанелло.