Болельщики признали вратаря Дмитрия Арапова лучшим футболистом «Урала» в мае
МОСКВА, 26 мая —
Р-Спорт. Болельщики признали голкипера Дмитрия Арапова лучшим игроком екатеринбургского «Урала» в мае, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Арапов по итогам голосования на клубном сайте набрал 34% голосов. Второе место у полузащитника Николая Димитрова (26%). Далее расположились еще один хавбек Эрик Бикфалви (16%), форварды Чисамба Лунгу (13%) и Владимир Ильин (11%).
Арапов в мае принял участие в трех матчах «Урала» — против «Краснодара» (1:1), московского «Локомотива» (1:2) и «Уфы» (0:1). За победу в номинации «Лучший игрок месяца» вратарь по традиции получит вязаного шмеля ручной работы.
Клуб также сообщает, что уже началось голосование по выбору лучшего футболиста «Урала» по итогам сезона-2016/17. Список претендентов выглядит следующим образом: Николай Заболотный, Лунгу, Денис Кулаков, Ильин, Александр Данцев, Роман Емельянов, Бикфалви, Роман Павлюченко, Димитров, Артем Фидлер и Пабло Фонтанелло.
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