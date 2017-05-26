Жулиано может сменить «Зенит» на «Вильярреал»

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«Вильярреал» намерен начать переговоры с «Зенитом» по трансферу футболиста. Пока неизвестно, собирается ли испанский клуб выкупить Жулиано или речь идет об аренде. Сам бразилец хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Испании. Контракт Жулиано с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.

Жулиано пришел в «Зенит» прошлым летом из «Гремио» и обошелся петербуржцам в 14 миллионов евро. В недавно завершившемся чемпионате России Жулиано сыграл 28 матчей и забил 8 мячей.