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26 мая 2017, 13:14 | Футбол: Премьер-лига | Вести.Ru

Жулиано может сменить «Зенит» на «Вильярреал»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Бразильский полузащитник Жулиано может покинуть «Зенит». В услугах 26-летнего футболиста заинтересован испанский «Вильярреал».

Бразильский полузащитник <span class=error>Жулиано</span> может покинуть Зенит. В услугах 26-летнего футболиста заинтересован испанский Вильярреал. Увеличить
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«Вильярреал» намерен начать переговоры с «Зенитом» по трансферу футболиста. Пока неизвестно, собирается ли испанский клуб выкупить Жулиано или речь идет об аренде. Сам бразилец хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Испании. Контракт Жулиано с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.

Жулиано пришел в «Зенит» прошлым летом из «Гремио» и обошелся петербуржцам в 14 миллионов евро. В недавно завершившемся чемпионате России Жулиано сыграл 28 матчей и забил 8 мячей.

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