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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29878426/
26 мая 2017, 13:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Хавбек «Рубина» Сонг интересен «Марселю»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник Алекс Сонг, права на которого принадлежат «Рубину», попал в сферу интересов «Марселя».

Об этом сообщает France Football.

Спортивный директор «провансальцев» Андони Субисарретта лично интересовался возможным переходом 29-летнего камерунца, но камнем преткновения может стать зарплата футболиста. В «Рубине» Сонг зарабатывает около € 3−4 млн в год.

Также «Марсель» продолжает переговоры с «Ромой» о возможном выкупе прав на Вильяма Ванкёра. 28-летний француз известен в России по выступлению за московское «Динамо».

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