Хавбек «Рубина» Сонг интересен «Марселю»

Об этом сообщает France Football.

Спортивный директор «провансальцев» Андони Субисарретта лично интересовался возможным переходом 29-летнего камерунца, но камнем преткновения может стать зарплата футболиста. В «Рубине» Сонг зарабатывает около € 3−4 млн в год.

Также «Марсель» продолжает переговоры с «Ромой» о возможном выкупе прав на Вильяма Ванкёра. 28-летний француз известен в России по выступлению за московское «Динамо».