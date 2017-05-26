Олег Кононов: Стиль в футболе, как и в жизни, — врожденное качество
Главный тренер «Терека» Олег Кононов, который 22 мая сменил на этом посту Рашида Рахимова, дал интервью «Советскому спорту».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«ОТ АНГЛИЙСКИХ АКАДЕМИЙ МЫ ПОКА ОТСТАЕМ»
— Чем занимались последние восемь месяцев?
— Проводил время с семьей. Посетил несколько матчей АПЛ. Больше всего по времени изучал работу таких клубов, как «Челси» и «Бавария», — говорит Кононов.
— Также вы посещали стажировки. Например, «Челси». Чем особенным запомнилась эта поездка?
— Получилось очень интересно. Я познакомился с работой академии «Челси» — тренировочным процессом, играми. Прослушал ряд лекций по физической подготовке тренеров из США. Конечно, был на играх и тренировках первой команды. Также было много интересных встреч для меня.
— Программа подготовки молодых английских игроков сильно отличается от того, что есть в России?
— Отличие есть, и большие. В первую очередь в инфраструктуре, финансировании, селекции и методике подготовки. В этих, самых важных аспектах, мы, к сожалению, отстаем.
— Не раз приходилось слышать, что в России в
— Это одна из проблем, но не основная. Мы многих одаренных игроков теряем в возрасте от 18 до 23 лет, а это ключевой период у молодых футболистов на пути к профессиональному футболу. Вот здесь надо подумать о реформах — например, в молодежном первенстве России.
— Есть мнение, что этот сезон РФПЛ стал слабейшим за последние
— Я бы не стал так говорить. Да, мы лишились нескольких сильных легионеров и отечественных футболистов в силу возраста, от чего, возможно, пострадало качество игры. Но у нас появилась большая группа команд, которая хочет выигрывать трофеи. Был хороший сезон на европейской арене, где мы завоевали на следующий сезон еще одно место в Лиге чемпионов.
«ТЕРЕК» ЖДУТ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
— За то время пока вы не работали, были предложения из Европы?
— Был только интерес, но без конкретики.
— Когда появился вариант с «Тереком»?
— Без комментариев. Скажу только, что есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве.
— На завершающей стадии переговоров вы общались с главой Республики Чечня Рамзаном Кадыровым. Какое он впечатление произвел на вас?
— Это сильный человек, который много делает для республики и страны — не на словах, а на деле.
— В прошедшем сезоне команда остановилась в шаге от еврокубков. Задача на сезон следующий — сделать этот шаг?
— Большая заслуга руководителей, всех тренеров, работников клуба и игроков в прогрессе команды за эти годы. В новом сезоне мы будем принимать новые вызовы.
— Случается, что пауза в работе заставляет тренеров пересмотреть
— Я только углубил свои знания.
— Значит слова о том, что вы «тренер — атакующей формации. И закрытый футбол вам не интересен» актуальны? И игру «Терека» будете строить, основываясь на тех же принципах?
— Стиль в футболе, в жизни, мне кажется, — врожденное качество. Я буду стараться максимально эффективно его проявлять.
— Рахимов в интервью «Советскому спорту» говорил, что после ухода некоторых игроков ему пришлось отказаться от симпатичного футбола в пользу оборонительного. Не боитесь нехватки кадров?
— Мы работаем над усилением состава. Надеюсь, все новые игроки принесут пользу.
— Раньше вы показывали игрокам нарезки матчей «Барселоны». Сейчас, кажется, что «Барселона» уже не та. Какая команда теперь играет в футбол, к которому стоит стремиться?
— Команд высокого уровня достаточно. Мне понравились все полуфиналисты европейских кубков — это восемь клубов, и все они играли в зрелищный футбол.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter