Алан Дзагоев поможет Северной Осетии в создании футбольной школы
ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев окажет помощь Северной Осетии в создании футбольной
школы-интерната для одаренных детей. Об этом стало известно на встрече футболиста с главой республики Вячеславом Битаровым.
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Поводом для приезда Дзагоева в Осетию стало открытие детского футбольного турнира в Беслане, организатором которого выступил полузащитник ЦСКА. Турнир собрал детские футбольные команды не только со всей республики, но и из регионов Северного Кавказа, став ярким событием спортивной жизни Северной Осетии.
Битаров поблагодарил Дзагоева за организацию детского турнира, который, по его мнению, послужит делу популяризации и развития осетинского футбола. Также он выразил благодарность Елизбару Дзагоеву за воспитание достойного сына, который прославляет не только свою фамилию, но и всю Осетию.
Развитие массового спорта является одним из приоритетов в работе главы и правительства республики. Так, в 2017 году на создание в школах сельской местности условий для занятий физкультурой и спортом из федерального бюджета Северная Осетия получит более 23 с половиной миллионов рублей. До конца этого года должны завершиться работы по строительству многофункционального спортивного комплекса в Эльхотово.
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