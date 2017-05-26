Голкипер «Урала» Заболотный выставлен на трансфер

Об этом говорится на официальном сайте команды.

«Руководство футбольного клуба “Урал” приняло решение о выставлении на трансфер голкипера Николая Заболотного. ФК “Урал” готов рассмотреть предложения о переходе Николая в другой клуб», — говорится в заявлении.

27-летний Николай Заболотный выступает за «Урал» с февраля 2014 года. На протяжении карьеры российский голкипер принял участие в 77 официальных матчах за екатеринбургский клуб и пропустил 101 гол.