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26 мая 2017, 12:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Голкипер «Урала» Заболотный выставлен на трансфер

Обновлено: 13:12
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Голкипер «Урала» Николай Заболотный выставлен на трансфер.

Об этом говорится на официальном сайте команды.

«Руководство футбольного клуба “Урал” приняло решение о выставлении на трансфер голкипера Николая Заболотного. ФК “Урал” готов рассмотреть предложения о переходе Николая в другой клуб», — говорится в заявлении.

27-летний Николай Заболотный выступает за «Урал» с февраля 2014 года. На протяжении карьеры российский голкипер принял участие в 77 официальных матчах за екатеринбургский клуб и пропустил 101 гол.

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