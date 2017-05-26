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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29876751/
26 мая 2017, 11:28 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Василий Уткин: «Тосно» — это команда, которая никому не нужна

Ведущий «100% Футбола» Василий Уткин уверен, что выход «Тосно» в РФПЛ является не самым радужным событием.

Ведущий 100 Футбола Василий <span class=error>Уткин</span> уверен что выход <span class=error>Тосно</span> в <span class=error>РФПЛ</span> является не самым радужным событием. Увеличить
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«Тосно» — это команда, которая никому не нужна. Команда вроде бы питерская, но в Санкт-Петербурге они никому не нужна. Играет в других городах. Но вот в РФПЛ они будут играть на «Петровском», но кто на них пойдёт? Я не знаю таких людей.

«Тосно» уже года три находится у всех на виду. Но самое главное, что она не нашла для кого играть. Её вроде как хорошо тренирует Дмитрий Парфёнов, но у ней нет свой аудитории и они никому к хренам не сдалась. Зачем радоваться тому факту, что они вышли в РФПЛ? Они даже влюбить в себя так никого и не смогли. Кому нужна такая команда, которая просадит все показатели посещаемости в Премьер-лиги. Это команда-бомж, — сказал Уткин.

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