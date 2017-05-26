Василий Уткин: «Тосно» — это команда, которая никому не нужна
Ведущий «100% Футбола» Василий Уткин уверен, что выход «Тосно» в РФПЛ является не самым радужным событием.
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Видимо, что-то случилось...
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«Тосно» — это команда, которая никому не нужна. Команда вроде бы питерская, но в
«Тосно» уже года три находится у всех на виду. Но самое главное, что она не нашла для кого играть. Её вроде как хорошо тренирует Дмитрий Парфёнов, но у ней нет свой аудитории и они никому к хренам не сдалась. Зачем радоваться тому факту, что они вышли в РФПЛ? Они даже влюбить в себя так никого и не смогли. Кому нужна такая команда, которая просадит все показатели посещаемости в
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