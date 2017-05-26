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26 мая 2017, 10:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Луческу: «Спартак» — самая популярная команда России, ему помогли стать чемпионом

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу остался недоволен ситуацией в российском чемпионате.

Главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> остался недоволен ситуацией в российском чемпионате. Увеличить
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© РИА "Новости"

Румынский специалист считает, что судейство было направлено на то, чтобы помочь «Спартаку» стать чемпионом.

«У нас был отличное начало. Думаю, что к 17 туру мы были единственной командой в Европе без поражений. Это продолжалось до победного матча над «Спартаком» (4:2). При счёте 3:2 арбитр не назначил штрафной удар в центре поля, после чего мы забили гол. Тогда и началась компания против нас, тотальное недовольство со стороны болельщиков, близких к «Спартаку» людей. Вмешался президент федерации, глава арбитров был заменён, рефери отстранён.

С того момента я понял, что существует одна цель — помочь «Спартаку» выиграл чемпионат спустя 15 лет. Это самая популярная команда в российском футболе.

Первый сезон, когда моя команда занимает третье место, но у меня контракт с «Зенитом».

Они хотят, чтобы Лига чемпионов игралась там, — цитирует Луческу sptfm.ro.

«Зенит» по итогам сезона-2016/17 финишировал на третьем месте.

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