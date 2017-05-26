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Тем более, первый матч на берегах Дона завершился победой хозяев — 2:0. Поклонники клуба тогда, конечно, пришли поддержать свою команду (на том матче присутствовало более 12 тысяч зрителей), но понимали, что элитный дивизион их любимцам пока не по зубам.

Сейчас ситуация иная. Во-первых, серия начиналась матчем в дальневосточной столице. Во-вторых, армейцы, как считают многие болельщики, выглядит мобильнее, чем в 2013 году. Порадовало и заявление губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта: «Если ребята попадут в Премьер-лигу — поможем».

Приятно, конечно, что о команде проявляет заботу первое лицо региона и что в неё верят (куда же без веры!) болельщики. Но всё в конечном итоге может решить только игра.

«Нам наверх» — с таким баннером пришли на матч фанаты «СКА-Хабаровск». Кстати, вход на игру был свободным. Но без очередей всё же не обошлось. Ведь бесплатный билет надо было получить в кассах. У того, кто пришёл на стадион пораньше, проблем с этим не было. Зато у остальных… В результате к началу поединка успели не все.

Впрочем, они не много потеряли. Первый тайм проходил в вязкой борьбе. Соперники действовали очень осторожно. Чувствовалось, что главная задача у команд одна — не пропустить. С ней они справились блестяще. Куда хуже обстояли дела в атаке.

Правда, гости за первые десять минут всё же сумели нанести два удара (пусть и не опасных) по воротам армейцев, но Александр Довбня был начеку. Хозяева же долгое время вообще не могли пробраться в логово «Оренбурга». Что ж, команда играет настолько, насколько позволяет ей соперник. Уральцы, понюхавшие пороха Премьер-лиги, в обороне действовали слаженно, и попытки хабаровчан организовать атаки нередко «гасились» ещё на дальних подступах к штрафной площадке.

Первый удар по воротам «Оренбурга» армейцы нанесли только на 25-й минуте, но Максим Астафьев пробил намного выше ворот.

Чувствовалось, что армейцам явно не хватало лучшего бомбардира клуба сезона-2016/17 Руслана Коряна, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

Во втором тайме хозяева заиграли активнее. «Я сказал в перерыве ребятам, что надо быть более агрессивными», — скажет потом Алексей Поддубский, который накануне матча был утверждён в должности главного тренера.

Запомнился, например, проход Астафьева, после удара которого голкипер гостей Александр Руденко сумел перевести мяч на угловой. А вскоре армейцы заработали достаточно перспективный штрафной прямо по центру ворот и зрители в очередной раз стали сожалеть об отсутствии специалиста по «стандартам» Коряна. Максим Казанков пробил в целом неплохо, но по центру ворот, а пытавшийся сыграть на добивании Хуан Лескано не успел к отскочившему мячу, который стал «добычей» голкипера.

Думается, нулевая ничья стала закономерным результатом. Зрители после матча не выглядели обречёнными, понимая, что шансы (пусть и небольшие) на благоприятный исход в Оренбурге у «СКА-Хабаровск» всё-таки есть. Ведь там уже будет совершенно другая игра. Хозяева будут играть «первым номером», а задача дальневосточников — грамотно сыграть в обороне и по возможности отвечать острыми контратаками. К тому же во втором матче за СКА будет играть Корян.

Впрочем, даже в случае поражения армейцев никто не осудит. Задачу — попасть в «стыки» клуб, который ещё год назад боролся за сохранение места в ФНЛ, выполнил. И это главное достижение сезона-2016/17. Однако пока есть шанс — за него надо цепляться.

Так что доживём до воскресенья….

СТАТИСТИКА.

«СКА-ХАБАРОВСК» (Хабаровск) — «Оренбург» (Оренбург) — 0:0.

«СКА-Хабаровск»: Довбня — 4 Черевко — 4 (Плетин, 84 — 3,5), Удалый — 4, Микуцкис — 3,5, Димидко — 4, Эдиев — 4, Карасев — 4 (Друзин, 72 — 3,5), Никифоров — 4, Казанков — 4, Астафьев — 4, Лескано — 4 (Кобялко, 77 — 3,5).

«Оренбург»: Руденко — 4, Полуяхтов — 4, Сиваков — 4, Воробьев — 4 (Попович, 84 — 3,5), Парняков — 4, Малых — 4, Нехайчик — 4 (Коронов, 76 — 3,5), Афонин — 4, Георгиев — 4, Лобжанидзе — 4 (Саная, 76 — 3,5), Ойеволе — 4.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) — 4.

Предупреждения: Микуцкис, 55, Удалый, 74 — Малых, 60.

Удаления: нет.

Голевые моменты: 2 — 1

Удары (в створ ворот): 11 (2) — 8 (4)

Угловые: 3 — 2.

Лучшие игроки: Никифоров — Георгиев.

25 мая. Хабаровск. Стадион имени Ленина. 11300 зрителей.