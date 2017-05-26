Навас, Нобоа, Азмун. Кого может вернуть «Рубин» вслед за Бердыевым

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По информации «СЭ», уже в ближайшую субботу после заседания Попечительского совета «Рубина» будет объявлено, что Курбан Бердыев возвращается в клуб, который уже дважды приводил к званию чемпионов страны.

Артур ЕНИКЕЕВ.

Бердыев всегда окружает себя проверенными людьми и вполне логично, что вслед за главным тренером в Казань должна вернуться и его команда. Расставание с Хави Грасией вовсе не означает немедленного увольнения с последующей выплатой неустойки — тренеру вполне могут предложить поработать в структуре клуба. Скажем, в дубле — до тех пор, пока он не найдет новую работу и не уйдет.

На место команды Грасии могут прийти доказавшие свою преданность и профессионализм: Иван Данильянц, Виталий Кафанов и Юрий Солано.

Нынешний состав «Рубина», в отличие от «Ростова», явно перегружен, но есть игроки, появление которых в Казани будет как минимум логично.

СЕСАР НАВАС.

37-летний испанский защитник уже три года живет в режиме «этот сезон точно последний», но Бердыев постоянно находит для него нужную мотивацию. Контракт Наваса с «Ростовом» истекает летом, так что тренер вполне способен уговорить его завершить свой футбольный российский путь именно там, где он его начинал. Очевидно, Навас просто необходим «Рубину», ведь Самбрано и Санчес стали лишь героями мемов в среде болельщиков, но никак не равноценной заменой. Может быть, Навас, говорящий с ними на одном языке, поможет раскрыть их лучшие качества? Да и в самой Казани рослый защитник оставил о себе только хорошую память.

КРИСТИАН НОБОА.

Еще один «сын Бердыева», сделавший себе имя в Казани и поднявшийся на новую ступень в «Ростове». Об игровых плюсах эквадорца говорить не нужно, всем и так все понятно. Главное сейчас — его статус свободного агента. Центральная ось «Рубина» укомплектована довольно сильно: Сонг, М'Вила, Цакташ, Махатадзе и Оздоев, но вряд ли Курбан Бердыев доверит «пульт» кому-то из них, если можно вернуть Нобоа. Совсем недавно он забивал в ворота «Рубина» и демонстративно не праздновал гол. Очевидно, что казанский клуб для Нобоа — не пустой звук.

АЗМУН, БУХАРОВ, МОГИЛЕВЕЦ.

Пока именно так — через запятую. Безусловно, каждый из этой тройки добавил бы казанцам яркости в атаке, но с ними не все так очевидно. У каждого действующий контракт.

История с переходом иранского форварда до сих пор лежит темным пятном на репутации «Рубина». Суд и разбирательства, попытка допроса в день матча, а затем и забитые в ворота казанцев голы. К самому Азмуну в Казани неоднозначное отношение. Своим в городе он так и не стал.

Бухарова в Казани любят куда больше — все-таки республиканский воспитанник, да и забивал пачками. Понятно, что раскрыть его может только Бердыев, но успеют ли договориться до первого сбора, который начинается уже 10 июня.

Что касается Могилевца, то именно в аренде в казанском клубе и началась, по сути, он и заиграл по-настоящему в РФПЛ. В этом сезоне центральный полузащитник, которого зимой питерцы продали в «Ростов», играет не так много, как хотелось бы, но не будем забывать, что Бердыев к себе в команду просто так никого не приглашает.

БОНУС.

ОЛЕГ КУЗЬМИН.

— С контрактом пока тишина, — сказал капитан казанцев на днях. Нынешнее соглашение защитника с «Рубином» истекает в июне. Грасия явно не рассчитывал на 36-летнего игрока, но Олег уверен, что способен выдать еще как минимум один сезон на высоком уровне.

Цитата Цифры в паспорте никогда не были для Бердыева принципиальными, а Кузьмин из тех, кто отлично знает требования и не забыл о победных традициях.

Кстати, Сергей Рыжиков и Гекдениз Карадениз, помнящие звон золотых медалей, останутся в Казани еще минимум на год.

СУПЕРБОНУС.

РОМАН ЕРЕМЕНКО.