Федор Смолов: Шатов и Мамаев мечтали сыграть за сборную
«СЭ» по традиции провел масштабное голосование: 176 игроков из всех 16 клубов РФПЛ выбрали лучшего футболиста сезона. Им второй год подряд стал форвард «Краснодара».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После завершения сезона двукратный лучший бомбардир РФПЛ и дважды лучший футболист сезона по версии
— «Спартак» стал чемпионом, в его составе выделялись Промес, Глушаков, Зобнин, Фернанду. Но
— А почему я должен быть в шоке?! Я выступаю за команду, которая вновь пробилась в еврокубки. К тому же второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром страны. Нет, я точно не в шоке, мне это очень приятно. А то, что меня признали лучшим
— Ваша тройка: 1. Смолов 2. Фернанду 3. Промес. Вы назвали лучшим самого себя, хм… Теперь все посчитают, что вы зазнались.
— Я сделал это в шутку, но
— Вы лучший бомбардир РФПЛ, а «Краснодар» вышел в Лигу Европы. Это круто — но, кажется, уже
— В РФПЛ немало футболистов, мечтающих стать лучшим бомбардиром. И есть с десяток команд, которые были бы рады финишировать четвертыми. Но если серьезно, это объективно наш уровень, и нам всем в клубе надо прибавлять, чтобы быть готовыми бороться за самые высокие места и соответствовать всему хорошему, что у нас уже есть: стадиону, невероятной академии, имиджу и растущей по всей стране популярности «Краснодара».
— В Инстаграме вас поздравили с победой в гонке бомбардиров Промес и Глушаков, а Каррера первым делом назвал вашу фамилию, когда его спросили о лучших футболистах сезона не из «Спартака». Вас таким образом заманивают в «Спартак»?
— Инстаграмом не отделаются! А всё остальное попадает под нашу с вами договоренность не обсуждать трансферные дела.
— Интерес из Китая с зарплатой 10 миллионов евро в год
— Китайцы не отпускают! А интервью Titan Plus? Почему бы не пообщаться с медийной аудиторией в миллиард?!
— У вас есть понимание, как вас будут использовать на Кубке конфедераций в сборной, на какой позиции, в каком окружении?
— Это будет зависеть от тактики и от тренеров. Я — футболист, и мое дело — выполнять их указания.
— Кокорин, Мамаев, Шатов не попали в состав на Кубок конфедераций. Вы согласны, что они не пригодятся команде? Как думаете, Кокорина и Мамаева не взяли по спортивным причинам или «из мести» —
— Конечно, я общаюсь с Шатовым и Мамаевым и переживаю за них. Точно знаю, что эти двое мечтали играть в сборной, но тренеры решили
— Нужен ли сборной России иностранец, который получает российский паспорт, а потом в решающий момент улетает лечить нос на историческую родину?
— Этот вопрос уместнее адресовать руководству нашей национальной команды. У Мариу точно есть игровые качества, чтобы сделать сборную России сильнее, в том числе на самом высоком уровне. Что касается его травмы, не владею информацией и не мне о ней судить. Думаю, на его позиции вполне достойно может сыграть Игорь Смольников.
«СЭ», РФС и РФПЛ наградили Смолова
— В Инстаграме вы выложили фото, где держите
— Это не совсем фото, это было в Stories. Так что такая история есть. Но что из этого выйдет, покажет время. Сейчас наслаждаюсь тем, что в последнее время мы обсуждаем футбол, а не мою личную жизнь, как это было пару лет назад. Давайте следующий вопрос.
— Три события сезона-2016/17, которые вам бы хотелось поскорее забыть. И три события, которые вы навсегда запомните.
— Про те, которые хотелось забыть, я уже забыл (смеется). А запомню, наверное, прежде всего, голы. Тот, что забил «Тереку» в чемпионате после розыгрыша 11-метрового удара с Павлом Мамаевым. Гол в ворота «Ниццы» на выезде в Лиге Европы —
Впрочем, сезон для сборной еще не закончен, и очень хочется верить, что самый памятный гол сезона я забью на Кубке конфедераций.
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