Федор Смолов: Шатов и Мамаев мечтали сыграть за сборную

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После завершения сезона двукратный лучший бомбардир РФПЛ и дважды лучший футболист сезона по версии коллег-игроков на несколько дней смотался отдохнуть в Париж. Мы связались со Смоловым, когда он был во Франции, чтобы сделать экспресс-интервью.

— «Спартак» стал чемпионом, в его составе выделялись Промес, Глушаков, Зобнин, Фернанду. Но коллеги-футболисты лучшим признали вас, и мы даже не приставляли к их головам пистолет, чтобы голосовали за Смолова. Как думаете, почему так получилось? Вы в шоке, что стали лучшим по версии игроков второй год подряд?

— А почему я должен быть в шоке?! Я выступаю за команду, которая вновь пробилась в еврокубки. К тому же второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром страны. Нет, я точно не в шоке, мне это очень приятно. А то, что меня признали лучшим коллеги-футболисты, — приятно вдвойне, мне это только льстит.

— Ваша тройка: 1. Смолов 2. Фернанду 3. Промес. Вы назвали лучшим самого себя, хм… Теперь все посчитают, что вы зазнались.

— Я сделал это в шутку, но кое-кто, похоже, воспринял такой «выбор» всерьез. Но это уж не мои проблемы… А насчет зазнайства вы зря — я не из тех, кто задирает нос. Хотя скажу правду: Володя Быстров, парень, который покидает «Краснодар», просил меня так проголосовать. Поэтому отказать ему не смог (смеется).

— Вы лучший бомбардир РФПЛ, а «Краснодар» вышел в Лигу Европы. Это круто — но, кажется, уже где-то было. А, точно: то же самое произошло год назад! У вас нет ощущения, что вместо шага вперед идет топтание на месте? Хотя это место действительно очень-очень высокое.

— В РФПЛ немало футболистов, мечтающих стать лучшим бомбардиром. И есть с десяток команд, которые были бы рады финишировать четвертыми. Но если серьезно, это объективно наш уровень, и нам всем в клубе надо прибавлять, чтобы быть готовыми бороться за самые высокие места и соответствовать всему хорошему, что у нас уже есть: стадиону, невероятной академии, имиджу и растущей по всей стране популярности «Краснодара».

— В Инстаграме вас поздравили с победой в гонке бомбардиров Промес и Глушаков, а Каррера первым делом назвал вашу фамилию, когда его спросили о лучших футболистах сезона не из «Спартака». Вас таким образом заманивают в «Спартак»?

— Инстаграмом не отделаются! А всё остальное попадает под нашу с вами договоренность не обсуждать трансферные дела.

— Интерес из Китая с зарплатой 10 миллионов евро в год по-прежнему сохраняется? Вы даже давали интервью китайским СМИ — зачем?

— Китайцы не отпускают! А интервью Titan Plus? Почему бы не пообщаться с медийной аудиторией в миллиард?!

— У вас есть понимание, как вас будут использовать на Кубке конфедераций в сборной, на какой позиции, в каком окружении?

— Это будет зависеть от тактики и от тренеров. Я — футболист, и мое дело — выполнять их указания.

— Кокорин, Мамаев, Шатов не попали в состав на Кубок конфедераций. Вы согласны, что они не пригодятся команде? Как думаете, Кокорина и Мамаева не взяли по спортивным причинам или «из мести» — из-за вечеринки в Монте-Карло?

— Конечно, я общаюсь с Шатовым и Мамаевым и переживаю за них. Точно знаю, что эти двое мечтали играть в сборной, но тренеры решили по-своему.

— Нужен ли сборной России иностранец, который получает российский паспорт, а потом в решающий момент улетает лечить нос на историческую родину?

— Этот вопрос уместнее адресовать руководству нашей национальной команды. У Мариу точно есть игровые качества, чтобы сделать сборную России сильнее, в том числе на самом высоком уровне. Что касается его травмы, не владею информацией и не мне о ней судить. Думаю, на его позиции вполне достойно может сыграть Игорь Смольников.

«СЭ», РФС и РФПЛ наградили Смолова

— В Инстаграме вы выложили фото, где держите какую-то девушку за руку. Все хотят знать правду — кто она? И что произойдет раньше — Федор Смолов женится или Федор Смолов станет чемпионом России по футболу (ну или не России, а какой-то другой страны)?

— Это не совсем фото, это было в Stories. Так что такая история есть. Но что из этого выйдет, покажет время. Сейчас наслаждаюсь тем, что в последнее время мы обсуждаем футбол, а не мою личную жизнь, как это было пару лет назад. Давайте следующий вопрос.

— Три события сезона-2016/17, которые вам бы хотелось поскорее забыть. И три события, которые вы навсегда запомните.

— Про те, которые хотелось забыть, я уже забыл (смеется). А запомню, наверное, прежде всего, голы. Тот, что забил «Тереку» в чемпионате после розыгрыша 11-метрового удара с Павлом Мамаевым. Гол в ворота «Ниццы» на выезде в Лиге Европы — по-моему, он получился по-европейски красивым. И, пожалуй, мяч в товарищеском матче сборной России с Ганой, который принес нашей команде первую победу (1:0) при новом тренере.

Впрочем, сезон для сборной еще не закончен, и очень хочется верить, что самый памятный гол сезона я забью на Кубке конфедераций.