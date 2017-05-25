Орлов принес извинения «Матч ТВ» за ситуацию с видео, где он говорит о банкротстве канала
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Телекомментатор Геннадий Орлов принес извинения руководству и сотрудникам телеканала «Матч ТВ» за ситуацию, возникшую после публикации видео с его участием, где он якобы говорит о банкротстве канала. Его слова приводятся в сообщении
пресс-службы «Матч ТВ».
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Ранее в интернете появилась ссылка на съемку с участием Орлова, работающего на «Матч ТВ», и телекомментаторов Кирилла Дементьева и Алексея Андронова. На видео Орлов рассказал, что он выведен за штат, что «Матч ТВ» «уже обанкротили» и что телеканал за полтора года истратил трехлетний бюджет. Орлов позже заявил ТАСС, что видео смонтировано и является провокацией.
«Я сегодня уже нескольким СМИ сообщил — ни про какое банкротство “Матч ТВ” ни в какой передаче я не говорил, — сказал Орлов. — Это провокация, нагло смонтированная подтасовка звука. Приношу извинения и руководству, и всем сотрудникам “Матча”. Уверен, что за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал».
Телеканал «Матч ТВ» начал вещание в ноябре 2015 года.
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