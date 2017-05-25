Телеканал «Матч ТВ» не планирует масштабных сокращений
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Субхолдинг «ГПМ Матч» не планирует проводить масштабные сокращения. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы телеканала «Матч ТВ».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее в интернете появилась ссылка на съемку с участием Геннадия Орлова, работающего на «Матч ТВ», и телекомментаторов Кирилла Дементьева и Алексея Андронова. На видео Орлов рассказал, что он выведен за штат, что «Матч ТВ» «уже обанкротили» и что телеканал за полтора года истратил трехлетний бюджет.
«Как мы ранее и сообщали, никаких масштабных сокращений субхолдинг “ГПМ Матч” не планирует. Любые личностные оценки деятельности субхолдинга “ГПМ Матч” оставляем без комментариев. Мы не имеем возможности давать опровержения после каждого сказанного
Орлов принес извинения «Матч ТВ»
Сам Орлов принес извинения руководству и сотрудникам телеканала «Матч ТВ» за ситуацию, возникшую после публикации видео.
«Я сегодня уже нескольким СМИ сообщил — ни про какое банкротство “Матч ТВ” ни в какой передаче я не говорил, — сказал Орлов. — Это провокация, нагло смонтированная подтасовка звука. Приношу извинения и руководству, и всем сотрудникам “Матча”. Уверен, что за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал».
Телеканал «Матч ТВ» начал вещание в ноябре 2015 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter