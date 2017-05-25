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25 мая 2017, 22:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: «Рубин» вернёт Бердыева, Хави Грасия будет отстранён от работы

Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев вернётся «Рубин», сообщает интернет-издание «Лайф».

<nobr>Вице-президент</nobr> и тренер Ростова <span class=error>Курбан</span> <span class=error>Бердыев</span> вернётся Рубин сообщает <nobr>интернет-издание</nobr> <span class=error>Лайф</span>. Увеличить
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По информации источника, нынешний наставник «Рубина» Хави Грасия дал согласие на уход, получив некие гарантии выплаты ему и его штабу денег, но всех бумаг пока не подписал. При этом испанец будет не уволен, а отстранён от работы. Таким образом, у клуба из Казани будет возможность платить не громадную неустойку, а растянутый по срокам гонорар.

Отмечается, что Бердыеву, под руководством которого «Ростов» в сезоне-2015/16 финишировал на втором месте в таблице РФПЛ, предстоит встретиться с губернатором Ростовской области, объяснив тому текущую ситуацию и предложив ходы, которые помогут сохранить на Дону крепкий боеспособный коллектив.

Бердыев работал в «Рубине» с 2001 по 2013 год. За этот период команда дважды выиграла чемпионат России, дважды взяла Суперкубок и один раз — Кубок России.

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