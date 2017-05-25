Источник: «Рубин» вернёт Бердыева, Хави Грасия будет отстранён от работы

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По информации источника, нынешний наставник «Рубина» Хави Грасия дал согласие на уход, получив некие гарантии выплаты ему и его штабу денег, но всех бумаг пока не подписал. При этом испанец будет не уволен, а отстранён от работы. Таким образом, у клуба из Казани будет возможность платить не громадную неустойку, а растянутый по срокам гонорар.

Отмечается, что Бердыеву, под руководством которого «Ростов» в сезоне-2015/16 финишировал на втором месте в таблице РФПЛ, предстоит встретиться с губернатором Ростовской области, объяснив тому текущую ситуацию и предложив ходы, которые помогут сохранить на Дону крепкий боеспособный коллектив.

Бердыев работал в «Рубине» с 2001 по 2013 год. За этот период команда дважды выиграла чемпионат России, дважды взяла Суперкубок и один раз — Кубок России.