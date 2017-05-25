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25 мая 2017, 21:26 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Орлов заявил, что видео, где он говорит о банкротстве «Матч ТВ», — результат монтажа

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил агентству «Р-Спорт», что видео, появившееся в интернете, где он говорит о банкротстве телеканала «Матч ТВ», а также своем выводе за штат, является результатом монтажа.

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил агентству Р-Спорт что видео появившееся в интернете где он говорит о банкротстве телеканала Матч ТВ а также своем выводе за штат является результатом монтажа. Увеличить
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На видеозаписи передачи OFFSIDE.TV Орлов говорит о том, что он выведен за штат, как и большинство комментаторов «Матч ТВ», а трехгодичный бюджет телеканала потрачен за полтора года.

«Посмотрите эфир, я выступал около часа, и ничего подобного там сказано не было. Это все намонтировано, придумано. Это провокация чистейшей воды!» — сказал Орлов по телефону.

На вопрос, будет ли он предпринимать какие-то действия для защиты своего имени, Орлов ответил: «Никаких действий предпринимать не собираюсь. Это негодяи, и их столько… Даже говорить не хочу».
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