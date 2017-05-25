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На видеозаписи передачи OFFSIDE.TV Орлов говорит о том, что он выведен за штат, как и большинство комментаторов «Матч ТВ», а трехгодичный бюджет телеканала потрачен за полтора года.

«Посмотрите эфир, я выступал около часа, и ничего подобного там сказано не было. Это все намонтировано, придумано. Это провокация чистейшей воды!» — сказал Орлов по телефону.