«Матч ТВ» сделает официальное заявление после скандала с Орловым
Телеканал «Матч ТВ» сделает официальное заявление после скандала, спровоцированного появившимся в интернете фрагментом программы с участием комментатора Геннадия Орлова.
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Видимо, что-то случилось...
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Орлов, согласно видеозаписи, сообщил, что будет выведен за штат спортивного телеканала.
— Сейчас я не буду комментировать эту информацию. Как только у нас будет официальное заявление, которое руководство подтвердит, мы сразу его вышлем. Скорее всего, завтра. Но если получиться сегодня, мы не станем его задерживать, — заявили в
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