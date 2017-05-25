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25 мая 2017, 21:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Матч ТВ» сделает официальное заявление после скандала с Орловым

Телеканал «Матч ТВ» сделает официальное заявление после скандала, спровоцированного появившимся в интернете фрагментом программы с участием комментатора Геннадия Орлова.

Матч ТВ сделает официальное заявление после скандала с Орловым - Фото Увеличить
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Орлов, согласно видеозаписи, сообщил, что будет выведен за штат спортивного телеканала.

 — Сейчас я не буду комментировать эту информацию. Как только у нас будет официальное заявление, которое руководство подтвердит, мы сразу его вышлем. Скорее всего, завтра. Но если получиться сегодня, мы не станем его задерживать, — заявили в пресс-службе телеканала. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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