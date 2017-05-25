Орлов заявил, что «Матч ТВ» обанкротили, бюджет на 3 года потрачен за полтора

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Орлов, который работает на «Матч ТВ», также сообщил, что он выведен за штат.

«А с Тиной (Канделаки — генеральный продюсер “Матч ТВ”) то, они уже обанкротили “Матч ТВ”, я тоже уже выхожу за штат, как и большинство комментаторов. Может быть один (Валерий) Карпин останется. Бюджет трехгодичный за полтора года потратили. И сейчас поставили экономиста, которой прячется везде, его задача всех убрать», — сказал Орлов в передаче OFFSIDE.TV.

Российский федеральный телеканал «Матч ТВ» начал вещание 1 ноября 2015 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот видео, где говорят о банкроте Матч-Тв и выводе Орлова за штат. И это похоже не для эфира было <a href="https://t.co/NbOq39ycKx">pic.twitter.com/NbOq39ycKx</a></p>— Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) <a href="https://twitter.com/Anton_Vanyushov/status/867776520617701376">25 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>