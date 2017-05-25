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25 мая 2017, 20:59 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Орлов заявил, что «Матч ТВ» обанкротили, бюджет на 3 года потрачен за полтора

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что телеканал «Матч ТВ» обанкротили, бюджет на три года потрачен за полтора года.

Орлов заявил что Матч ТВ обанкротили бюджет на 3 года потрачен за полтора - Фото Увеличить
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Орлов, который работает на «Матч ТВ», также сообщил, что он выведен за штат.

«А с Тиной (Канделаки — генеральный продюсер “Матч ТВ”) то, они уже обанкротили “Матч ТВ”, я тоже уже выхожу за штат, как и большинство комментаторов. Может быть один (Валерий) Карпин останется. Бюджет трехгодичный за полтора года потратили. И сейчас поставили экономиста, которой прячется везде, его задача всех убрать», — сказал Орлов в передаче OFFSIDE.TV.

Российский федеральный телеканал «Матч ТВ» начал вещание 1 ноября 2015 года.
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