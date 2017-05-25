Орлов заявил, что «Матч ТВ» обанкротили, бюджет на 3 года потрачен за полтора
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что телеканал «Матч ТВ» обанкротили, бюджет на три года потрачен за полтора года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Орлов, который работает на «Матч ТВ», также сообщил, что он выведен за штат.
«А с Тиной (Канделаки — генеральный продюсер “Матч ТВ”) то, они уже обанкротили “Матч ТВ”, я тоже уже выхожу за штат, как и большинство комментаторов. Может быть один (Валерий) Карпин останется. Бюджет трехгодичный за полтора года потратили. И сейчас поставили экономиста, которой прячется везде, его задача всех убрать», — сказал Орлов в передаче OFFSIDE.TV.
Российский федеральный телеканал «Матч ТВ» начал вещание 1 ноября 2015 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter