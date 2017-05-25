Орлов будет выведен за штат телеканала «Матч ТВ»

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«Я выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин в штате останется», — сказал Орлов в прямом эфире программы OFFSIDE.

Ранее сообщалось, что комментатор Александр Елагин покинет «Матч ТВ» по сокращению. Также в СМИ недавно появлялась информация о том, что на телеканале в ближайшее время могут начаться массовые увольнения, но представители «Матч ТВ» опровергли эти слухи.