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25 мая 2017, 20:33 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Орлов будет выведен за штат телеканала «Матч ТВ»

Телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что он будет выведен за штат спортивного телеканала «Матч ТВ».

Телекомментатор Геннадий Орлов сообщил что он будет выведен за штат спортивного телеканала Матч ТВ. Увеличить
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«Я выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин в штате останется», — сказал Орлов в прямом эфире программы OFFSIDE.

Ранее сообщалось, что комментатор Александр Елагин покинет «Матч ТВ» по сокращению. Также в СМИ недавно появлялась информация о том, что на телеканале в ближайшее время могут начаться массовые увольнения, но представители «Матч ТВ» опровергли эти слухи.
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