Дзюба поздравил Глушакова с победой в чемпионате России по футболу

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Тренировка российской команды прошла в четверг на «Арене-Химки». Дзюба на поле не появлялся. Глушаков провел занятие полностью.

В среду Глушаков в Twitter выложил коллаж, на котором он изображен с трофеем чемпионата России на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург». «Попросил ребят сделать коллаж. Дзюба ничего не сказал, зато поздравил с чемпионством», — сказал Глушаков.

Также полузащитник рассказал о своем настрое перед Кубком конфедераций. «Будем делать все возможное, чтобы порадовать всех болельщиков страны, как сделали это в “Спартаке”. Чтобы не только спартаковцы, но и вся страна выбежала на поле».

Московский «Спартак» стал победителем чемпионата России в минувшем сезоне.