Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29870987/
25 мая 2017, 20:25 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Дзюба поздравил Глушакова с победой в чемпионате России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба поздравил полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова с победой в чемпионате России по футболу. Об этом Глушаков сообщил журналистам.

Полузащитник Спартака рассказал о своем настрое перед Кубком конфедераций. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Тренировка российской команды прошла в четверг на «Арене-Химки». Дзюба на поле не появлялся. Глушаков провел занятие полностью.

В среду Глушаков в Twitter выложил коллаж, на котором он изображен с трофеем чемпионата России на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург». «Попросил ребят сделать коллаж. Дзюба ничего не сказал, зато поздравил с чемпионством», — сказал Глушаков.

Также полузащитник рассказал о своем настрое перед Кубком конфедераций. «Будем делать все возможное, чтобы порадовать всех болельщиков страны, как сделали это в “Спартаке”. Чтобы не только спартаковцы, но и вся страна выбежала на поле».

Московский «Спартак» стал победителем чемпионата России в минувшем сезоне.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
25 мая

Мутко: работы на стадионах ЧМ-2018 ведутся в соответствии с требованиями ФИФА

Черчесов: Акинфеев может пропустить начало австрийского сбора

WADA предложило Исинбаевой стать послом "чистого" спорта в России