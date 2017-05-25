Дзюба поздравил Глушакова с победой в чемпионате России по футболу
ХИМКИ /Московская область/, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард
санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба поздравил полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова с победой в чемпионате России по футболу. Об этом Глушаков сообщил журналистам.
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Тренировка российской команды прошла в четверг на «Арене-Химки». Дзюба на поле не появлялся. Глушаков провел занятие полностью.
В среду Глушаков в Twitter выложил коллаж, на котором он изображен с трофеем чемпионата России на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург». «Попросил ребят сделать коллаж. Дзюба ничего не сказал, зато поздравил с чемпионством», — сказал Глушаков.
Также полузащитник рассказал о своем настрое перед Кубком конфедераций. «Будем делать все возможное, чтобы порадовать всех болельщиков страны, как сделали это в “Спартаке”. Чтобы не только спартаковцы, но и вся страна выбежала на поле».
Московский «Спартак» стал победителем чемпионата России в минувшем сезоне.
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