Орлов: При импортозамещении Россия окажется на уровне Сан-Марино и Лихтенштейна

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Накануне в Краснодаре прошло заседание президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта. На нём губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил президенту РФ Владимиру Путину идею «100-процентного импортозамещения» в российском футболе.