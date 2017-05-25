Орлов: При импортозамещении Россия окажется на уровне Сан-Марино и Лихтенштейна
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вопросе легионеров в российском футболе.
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Накануне в Краснодаре прошло заседание президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта. На нём губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил президенту РФ Владимиру Путину идею «100-процентного импортозамещения» в российском футболе.
«Сейчас мы в клубном рейтинге УЕФА на шестом месте, а на каком месте сборная? Значит, при импортозамещении наш клубный уровень упадёт и мы окажемся на уровне
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