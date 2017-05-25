«Енисей» взял верх в сибирском триллере

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Потерявшая представительство в премьер-лиге Сибирь сделала усилиями «Енисея», который вырвал победу на последних минутах, заявку на замещение «Томи». Однако в активе у «оружейников» есть важный гол на выезде.

Игра в Красноярске получилась драматичной, с сюжетными поворотами. Если первый тайм остался за хозяевами, то во втором более опытный «Арсенал» переломил ход борьбы и сравнял счет. Казалось, он вот-вот дожмет представителя ФНЛ. Ведь игроки «Енисея» стали раз за разом проигрывать верховую борьбу, в которой на протяжении полутора таймов уверенно брали верх. Как вдруг грянул гром: выстрелом из пушки по своим позициям отметился «канонир» Григалава, отбросивший мяч головой Алиеву, и Малоян, два года назад игравший за тульскую команду, принес победу сибирякам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! ЕНИСЕЙ<br><br>Россия - Переходные матчи <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A4%D0%9D%D0%9B?src=hash">#ФНЛ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЕнисейАрсенал</a> 2:1 90+1' Артур Малоян<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://t.co/QOGvq5hUba">https://t.co/QOGvq5hUba</a> <a href="https://t.co/beX9k9LUqm">pic.twitter.com/beX9k9LUqm</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/867748644916736001">25 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Если у тульского «Арсенала» за плечами два сезона в премьер-лиге, то Красноярск никогда не был представлен в отечественном высшем дивизионе по футболу. У большинства любителей спорта словосочетание «Енисей» (Красноярск), наверняка, вызывает ассоциации в первую очередь с 15-кратным чемпионом страны по хоккею с мячом. Тем не менее, вроде бы нефутбольный край вырастил таких известных игроков и впоследствии больших тренеров, как Олег Романцев и Александр Тарханов. И, если «Енисею» все-таки будет суждено пополнить класс сильнейших, внимание к команде гарантированно будет приковывать такая культовая фигура, как пока еще начинающий тренер Андрей Тихонов, возглавивший команду прошлым летом.

Не все помнят, но год назад она должна была покинуть первую лигу и осталась лишь потому, что у «Смены» из Комсомольска-на-Амуре не нашлось средств для подъема в турнир ФНЛ. После этого в «Енисее» сменилось руководство, кардинально изменился и состав. Некоторые новички достаточно известны. Против туляков игру начали экс-армеец Самодин, динамовский воспитанник Чичерин, поигравшие в российской премьер-лиге Камеш и Саркисов — футболисты соответственно сборных Латвии и Армении. А на замену вышли побывавший в «Спартаке» Малоян и арендованный у ЦСКА защитник Чернов, на счету которого два матча за сборную России.

Хозяева активнее начали встречу, чаще атакуя слева, где вперед постоянно выдвигался левый защитник Алиев. Слева и пришел «быстрый» гол. Подачу в центр исполнил Камеш, Саркисов нанес удар головой в падении, а Самодин проявил похвальную настойчивость, кинувшись на добивание с небольшими шансами на успех. И удача улыбнулась. Хотя Габулов закрыл ближний угол, мяч отскочил в колено Александрову и закатился за линию ворот.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! ЕНИСЕЙ <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЕнисейАрсенал</a> 1:0 11' Михаил Александров (Автогол)<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a><a href="https://t.co/QOGvq5hUba">https://t.co/QOGvq5hUba</a> <a href="https://t.co/SiwiNBpjL1">pic.twitter.com/SiwiNBpjL1</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/867733514346786817">25 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С середины первого тайма то ли гости добавили, то ли хозяева несколько сбросили обороты, но инициатива в целом перешла к «Арсеналу», зарабатывавшему один штрафной за другим. Да только навесы получались бесполезными. Опаснее смотрелись выпады на фланге напористого Саркисова, мелькнувшего в свое время в «Локомотиве».

А после перерыва началась тягучая осада сибирских ворот. Однако на острие атаки туляков не хватало «столба» Расича, автора половины весенних голов «оружейников». Причем, два из шести своих мячей аргентинец с хорватскими и итальянскими корнями по прозвищу Гладиатор по иронии судьбы забил «Спартаку» во время памятного разгрома нового чемпиона (3:0). Вратарь Опарин и высоченный (196 см) защитник Васильев снимали весь верх.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/pfc_arsenal">@pfc_arsenal</a> <br><br>Россия - Переходные матчи <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A4%D0%9D%D0%9B?src=hash">#ФНЛ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ЕнисейАрсенал</a> 1:1 72' Кирилл Комбаров<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://t.co/QOGvq5hUba">https://t.co/QOGvq5hUba</a> <a href="https://t.co/rBRE6bnnAh">pic.twitter.com/rBRE6bnnAh</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/867743761622806528">25 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сравнять счет удалось после того, как Думбья по дуге направил мяч к дальней штанге, где Алиев, допустив позиционную ошибку, просмотрел за своей спиной Комбарова. После этого Опарин пару раз выручил хозяев, парировав выстрел под перекладину Горбатенко и удар головой с близкого расстояния Шевченко. А в концовке Алиев, у которого в атаке получалось лучше, чем в обороне, реабилитировался голевой передачей.

Футболисты «Енисея» в приподнятом настроении получили бронзовые медали за третье место в турнире ФНЛ, но уже в воскресенье им отстаивать свое зыбкое преимущество в Туле, где «Арсенал» одержал все семь своих побед в регулярном чемпионате.