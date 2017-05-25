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25 мая 2017, 19:06 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Енисей» взял верх в сибирском триллере

«Енисей» обыграл «Арсенал» в первом переходном матче за место в премьер-лиге — 2:1.

Енисей обыграл Арсенал в первом переходном матче за место в <nobr>премьер-лиге </nobr>— 2:1. Увеличить
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Потерявшая представительство в премьер-лиге Сибирь сделала усилиями «Енисея», который вырвал победу на последних минутах, заявку на замещение «Томи». Однако в активе у «оружейников» есть важный гол на выезде.

Игра в Красноярске получилась драматичной, с сюжетными поворотами. Если первый тайм остался за хозяевами, то во втором более опытный «Арсенал» переломил ход борьбы и сравнял счет. Казалось, он вот-вот дожмет представителя ФНЛ. Ведь игроки «Енисея» стали раз за разом проигрывать верховую борьбу, в которой на протяжении полутора таймов уверенно брали верх. Как вдруг грянул гром: выстрелом из пушки по своим позициям отметился «канонир» Григалава, отбросивший мяч головой Алиеву, и Малоян, два года назад игравший за тульскую команду, принес победу сибирякам.

Если у тульского «Арсенала» за плечами два сезона в премьер-лиге, то Красноярск никогда не был представлен в отечественном высшем дивизионе по футболу. У большинства любителей спорта словосочетание «Енисей» (Красноярск), наверняка, вызывает ассоциации в первую очередь с 15-кратным чемпионом страны по хоккею с мячом. Тем не менее, вроде бы нефутбольный край вырастил таких известных игроков и впоследствии больших тренеров, как Олег Романцев и Александр Тарханов. И, если «Енисею» все-таки будет суждено пополнить класс сильнейших, внимание к команде гарантированно будет приковывать такая культовая фигура, как пока еще начинающий тренер Андрей Тихонов, возглавивший команду прошлым летом.

Не все помнят, но год назад она должна была покинуть первую лигу и осталась лишь потому, что у «Смены» из Комсомольска-на-Амуре не нашлось средств для подъема в турнир ФНЛ. После этого в «Енисее» сменилось руководство, кардинально изменился и состав. Некоторые новички достаточно известны. Против туляков игру начали экс-армеец Самодин, динамовский воспитанник Чичерин, поигравшие в российской премьер-лиге Камеш и Саркисов — футболисты соответственно сборных Латвии и Армении. А на замену вышли побывавший в «Спартаке» Малоян и арендованный у ЦСКА защитник Чернов, на счету которого два матча за сборную России.

Хозяева активнее начали встречу, чаще атакуя слева, где вперед постоянно выдвигался левый защитник Алиев. Слева и пришел «быстрый» гол. Подачу в центр исполнил Камеш, Саркисов нанес удар головой в падении, а Самодин проявил похвальную настойчивость, кинувшись на добивание с небольшими шансами на успех. И удача улыбнулась. Хотя Габулов закрыл ближний угол, мяч отскочил в колено Александрову и закатился за линию ворот.

С середины первого тайма то ли гости добавили, то ли хозяева несколько сбросили обороты, но инициатива в целом перешла к «Арсеналу», зарабатывавшему один штрафной за другим. Да только навесы получались бесполезными. Опаснее смотрелись выпады на фланге напористого Саркисова, мелькнувшего в свое время в «Локомотиве».

А после перерыва началась тягучая осада сибирских ворот. Однако на острие атаки туляков не хватало «столба» Расича, автора половины весенних голов «оружейников». Причем, два из шести своих мячей аргентинец с хорватскими и итальянскими корнями по прозвищу Гладиатор по иронии судьбы забил «Спартаку» во время памятного разгрома нового чемпиона (3:0). Вратарь Опарин и высоченный (196 см) защитник Васильев снимали весь верх.

Сравнять счет удалось после того, как Думбья по дуге направил мяч к дальней штанге, где Алиев, допустив позиционную ошибку, просмотрел за своей спиной Комбарова. После этого Опарин пару раз выручил хозяев, парировав выстрел под перекладину Горбатенко и удар головой с близкого расстояния Шевченко. А в концовке Алиев, у которого в атаке получалось лучше, чем в обороне, реабилитировался голевой передачей.

Футболисты «Енисея» в приподнятом настроении получили бронзовые медали за третье место в турнире ФНЛ, но уже в воскресенье им отстаивать свое зыбкое преимущество в Туле, где «Арсенал» одержал все семь своих побед в регулярном чемпионате.

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