«Енисей» взял верх в сибирском триллере
«Енисей» обыграл «Арсенал» в первом переходном матче за место в
премьер-лиге — 2:1.
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Видимо, что-то случилось...
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Потерявшая представительство в
Игра в Красноярске получилась драматичной, с сюжетными поворотами. Если первый тайм остался за хозяевами, то во втором более опытный «Арсенал» переломил ход борьбы и сравнял счет. Казалось, он
Если у тульского «Арсенала» за плечами два сезона в
Не все помнят, но год назад она должна была покинуть первую лигу и осталась лишь потому, что у «Смены» из
Хозяева активнее начали встречу, чаще атакуя слева, где вперед постоянно выдвигался левый защитник Алиев. Слева и пришел «быстрый» гол. Подачу в центр исполнил Камеш, Саркисов нанес удар головой в падении, а Самодин проявил похвальную настойчивость, кинувшись на добивание с небольшими шансами на успех. И удача улыбнулась. Хотя Габулов закрыл ближний угол, мяч отскочил в колено Александрову и закатился за линию ворот.
С середины первого тайма то ли гости добавили, то ли хозяева несколько сбросили обороты, но инициатива в целом перешла к «Арсеналу», зарабатывавшему один штрафной за другим. Да только навесы получались бесполезными. Опаснее смотрелись выпады на фланге напористого Саркисова, мелькнувшего в свое время в «Локомотиве».
А после перерыва началась тягучая осада сибирских ворот. Однако на острие атаки туляков не хватало «столба» Расича, автора половины весенних голов «оружейников». Причем, два из шести своих мячей аргентинец с хорватскими и итальянскими корнями по прозвищу Гладиатор по иронии судьбы забил «Спартаку» во время памятного разгрома нового чемпиона (3:0). Вратарь Опарин и высоченный (196 см) защитник Васильев снимали весь верх.
Сравнять счет удалось после того, как Думбья по дуге направил мяч к дальней штанге, где Алиев, допустив позиционную ошибку, просмотрел за своей спиной Комбарова. После этого Опарин пару раз выручил хозяев, парировав выстрел под перекладину Горбатенко и удар головой с близкого расстояния Шевченко. А в концовке Алиев, у которого в атаке получалось лучше, чем в обороне, реабилитировался голевой передачей.
Футболисты «Енисея» в приподнятом настроении получили бронзовые медали за третье место в турнире ФНЛ, но уже в воскресенье им отстаивать свое зыбкое преимущество в Туле, где «Арсенал» одержал все семь своих побед в регулярном чемпионате.
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