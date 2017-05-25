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25 мая 2017, 18:59 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Григорий Иванов: Тарханов будет готовить «Урал» к следующему сезону

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.

Главный тренер Урала Александр Тарханов продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом заявил президент клуба Григорий <span class=error>Иванов</span>. Увеличить
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«Тяжелый неоднозначный сезон. Начало было не очень хорошим — в первом круге взяли не столько очков, сколько думали взять. Задача была постановлена выступить не хуже, чем в прошлом году, но получилось так, как получилось. Мы заняли 11-е место, сохранив прописку в Премьер-лиге. Это положительный результат.

В этом сезоне нас «вытащил» Кубок России — мы вышли в финал турнира, из-за этого ставлю «четверку». На выступление повлияла смена тренера. Спасибо Александру Федоровичу Тарханову, который опять совершил чудо — мы набрали 30 очков, которые позволили нам уйти спокойно в отпуск и сейчас готовиться к новому сезону.

К следующему сезону команду будет готовить Александр Тарханов. Контракт у него истекает следующей весной, после окончания нового чемпионата. Он тоже смотрит футболистов, все в рабочем процессе, — цитирует Иванова Znak.com.

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