Григорий Иванов: Тарханов будет готовить «Урал» к следующему сезону
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.
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«Тяжелый неоднозначный сезон. Начало было не очень хорошим — в первом круге взяли не столько очков, сколько думали взять. Задача была постановлена выступить не хуже, чем в прошлом году, но получилось так, как получилось. Мы заняли 11-е место, сохранив прописку в
В этом сезоне нас «вытащил» Кубок России — мы вышли в финал турнира,
К следующему сезону команду будет готовить Александр Тарханов. Контракт у него истекает следующей весной, после окончания нового чемпионата. Он тоже смотрит футболистов, все в рабочем процессе, — цитирует Иванова Znak.com.
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