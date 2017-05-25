«Енисей» вырвал победу у «Арсенала»

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Счет открыл полузащитник тульского клуба Михаил Александров, забив в свои ворота. Ответный мяч на счету защитник туляков Кирилла Комбарова. Победный гол красноярского клуба забил нападающий Артур Малоян.

Ответная игра пройдет 28 мая в Туле. Напомним, что «Арсенал» занял 14-е по итогам чемпионата России. «Енисей» завершил первенство ФНЛ на третьей строчке в турнирной таблице.

Переходные матчи.

Первый матч.

«Енисей» (Красноярск) — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (1:0).

Голы: Александров, 11 — в свои ворота (1:0). Комбаров, 72 (1:1). Малоян, 90+1 (2:1).

«Енисей»: Опарин, Чичерин, Васильев, Кичин, Алиев, Саркисов (Малоян, 79), Иванов, Ланин, Семакин, Камеш (Чернов, 83), Самодин (Козлов, 77).

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Александров, Думбья, Бурчану, Берхамов (Горбатенко, 46), Максимов, Шевченко.

Предупреждения: Чичерин, 31. Григалава, 38. Думбья, 65.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Лунев (Новосибирск).

25 мая. Красноярск. Стадион «Центральный».