«Енисей» вырвал победу у «Арсенала»
«Енисей» обыграл «Арсенал» (2:1) в первом стыковом матче за право играть в РФПЛ.
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Счет открыл полузащитник тульского клуба Михаил Александров, забив в свои ворота. Ответный мяч на счету защитник туляков Кирилла Комбарова. Победный гол красноярского клуба забил нападающий Артур Малоян.
Ответная игра пройдет 28 мая в Туле. Напомним, что «Арсенал» занял 14-е по итогам чемпионата России. «Енисей» завершил первенство ФНЛ на третьей строчке в турнирной таблице.
Переходные матчи.
Первый матч.
«Енисей» (Красноярск) — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (1:0).
Голы: Александров, 11 — в свои ворота (1:0). Комбаров, 72 (1:1). Малоян, 90+1 (2:1).
«Енисей»: Опарин, Чичерин, Васильев, Кичин, Алиев, Саркисов (Малоян, 79), Иванов, Ланин, Семакин, Камеш (Чернов, 83), Самодин (Козлов, 77).
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Александров, Думбья, Бурчану, Берхамов (Горбатенко, 46), Максимов, Шевченко.
Предупреждения: Чичерин, 31. Григалава, 38. Думбья, 65.
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Лунев (Новосибирск).
25 мая. Красноярск. Стадион «Центральный».
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