Футболисты «Балтики» ушли в отпуск до 8 июня

Футболисты и персонал калининградской «Балтики» отправили в отпуск до 8 июня. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.

Между тем у целого ряда игроков, главного тренера и даже генерального директора «Балтики» контракты подписаны до конца мая. Вернутся ли они в команду после отпуска — пока неизвестно.

«Задачи, которые будут стоять перед “Балтикой” в следующем сезоне, будут объявлены после заседания совета директоров футбольного клуба. Когда оно состоится — пока неизвестно», — пояснили корреспонденту в команде. Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая в интервью изданию «Чемпионат» выразил желание продолжить работу в команде вместе с тренером Черевченко.

«В начале следующей недели состоится встреча с руководством области, на ней перед клубом будут поставлены задачи. Мы, безусловно, заинтересованы в продлении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко», — сказал Лепсая.

По итогам минувшего первенства наша команда заняла 14-е место в Футбольной национальной лиге — это наивысший результат за три последних года. В весенней части турнира «Балтика» одержала 7 побед при трёх поражениях и четырёх ничьих.