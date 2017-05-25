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25 мая 2017, 16:14 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью в первом стыковом матче

МОСКВА, 25 мая — Р-Спорт. Футболисты «СКА-Хабаровска», ставшие по итогам сезона четвертыми в первенстве ФНЛ, и «Оренбурга» (13-е место в чемпионате России) сыграли вничью в первом стыковом матче за право выступать в РФПЛ в сезоне-2017/18.

Футболисты <span class=error>СКА</span>-Хабаровска ставшие по итогам сезона четвертыми в первенстве <span class=error>ФНЛ</span> и Оренбурга (13-е место в чемпионате России) сыграли вничью в первом стыковом матче за право выступать в <span class=error>РФПЛ</span> в сезоне-2017/18. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Хабаровске в четверг, завершилась со счетом 0:0.

Ответный матч пройдет в воскресенье в Оренбурге.

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