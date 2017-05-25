«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью в первом стыковом матче
МОСКВА, 25 мая —
Р-Спорт. Футболисты «СКА-Хабаровска», ставшие по итогам сезона четвертыми в первенстве ФНЛ, и «Оренбурга» (13-е место в чемпионате России) сыграли вничью в первом стыковом матче за право выступать в РФПЛ в сезоне-2017/18.
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Встреча, прошедшая в Хабаровске в четверг, завершилась со счетом 0:0.
Ответный матч пройдет в воскресенье в Оренбурге.
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