«Спартак» будет готовиться к новому сезону в Австрии

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Сбор начнется 24 июня и продлится две недели. «Красно-белые», как и год назад, будут тренироваться в городе Филлах.

«Спартак» в минувшем сезоне впервые с 2001 года победили в чемпионате России. В новом сезоне команда сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов.