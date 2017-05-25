«Спартак» будет готовиться к новому сезону в Австрии
МОСКВА, 25 мая —
Р-Спорт. Московский «Спартак» будет готовиться к новому сезону на учебно-тренировочном сборе в Австрии, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Сбор начнется 24 июня и продлится две недели. «Красно-белые», как и год назад, будут тренироваться в городе Филлах.
«Спартак» в минувшем сезоне впервые с 2001 года победили в чемпионате России. В новом сезоне команда сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов.
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