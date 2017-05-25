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25 мая 2017, 12:44 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Спартак» будет готовиться к новому сезону в Австрии

МОСКВА, 25 мая — Р-Спорт. Московский «Спартак» будет готовиться к новому сезону на учебно-тренировочном сборе в Австрии, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Московский Спартак будет готовиться к новому сезону на <nobr>учебно-тренировочном</nobr> сборе в Австрии сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Увеличить
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Сбор начнется 24 июня и продлится две недели. «Красно-белые», как и год назад, будут тренироваться в городе Филлах.

«Спартак» в минувшем сезоне впервые с 2001 года победили в чемпионате России. В новом сезоне команда сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов.

Спартак М
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