«СКА-Хабаровск» сыграет с «Оренбургом» в матче за выход в РФПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Красноярский «Енисей» и СКА-Хабаровск, обыгравшие в Кубке страны «Спартак» и ЦСКА, нацелились на выход в РФПЛ. Для этого, восточным командам необходимо обыграть тульский «Арсенал» и «Оренбург» в стыковых матчах.

«СКА-Хабаровск» — «Оренбург»

Никогда еще Хабаровска не было в высшем дивизионе российского футбола. И, спустя четыре года, команда из города на Амуре вновь получила возможность выйти в РФПЛ.

В 2013 году после четвертого места в розыгрыше ФНЛ клуб, еще носивший название «СКА-Энергия», в стыковых матчах встретился с «Ростовом» и без борьбы уступил будущему участнику 1/8 финала Лиги Европы. Обе встречи завершились поражением армейцев — 0:2 и 0:1.

В текущем сезоне дальневосточный клуб вновь финишировал четвертым. Судьба команды решалась в последнем туре против «Тамбова». СКА было достаточно не проиграть в домашнем матче, и хабаровская команда, на глазах у восьми тысяч болельщиков эту задачу выполнила — встреча завершилась со счетом 2:2.

Вход на тот поединок был бесплатным. Ситуация повторится и на этот раз. И, вполне вероятно, что на один из самых важных матчей в истории дальневосточного коллектива, стадион, вмещающий немногим более 15 тысяч зрителей, соберет аншлаг.

Еще до завершения сезона ходили слухи, что в Хабаровске нет денег на содержание команды в РФПЛ. Однако, губернатор края Вячеслав Шпорт перед встречей с «Оренбургом» развеял все сомнения.

«Конечно, если ребята выиграют и выйдут в РФПЛ, то, что, мы будем юлить? Поможем. Если СКА удастся выйти в Премьер-лигу, это, несомненно, будет радостным событием для всех нас. Но, с другой стороны, если это случится, возрастет и степень всеобщей ответственности. Мы в обязательном порядке возложим на руководителей клуба и края особые задачи по содержанию и оборудованию стадиона. Там уже сейчас необходимо решать серьезную проблему с освещением. Оно сегодня явно не соответствует стандартам. Имеется и еще целый ряд вопросов, требующих последовательного и взвешенного решения», — приводит слова губернатора официальный сайт клуба.

«СКА-Хабаровск» подходит к матчу с «Оренбургом» с новым главным тренером у руля. Попечительский совет клуба принял решение утвердить в этой должности Алексея Поддубского.

44-летний специалист исполнял обязанности наставника после отставки Андрея Гордеева. Под его руководством команда уже провела в ФНЛ четыре матча в мае, в которых хабаровчане одержали две победы, один раз проиграли и один раз сыграли вничью.

«Оренбург» попал в стыковые матчи после 13-го места в РФПЛ. Избежать прямого вылета дружине Роберта Евдокимова помогла победа в последнем туре над «Ростовом» со счетом 2:0.

Причем, мотивация у соперников «горожан» была запредельная — стоял вопрос о выходе желто-синих в Лигу Европы, но футболисты из «Оренбурга» лишили всех российских болельщиков второй части еврокубковой сказки команды с берегов Дона.

Матч «СКА-Хабаровск» — «Оренбург» начнется в 19.00 по местному времени. В Москве в это время будет ровно полдень.

«Енисей» (Красноярск) — «Арсенал» (Тула)

Еще одна команда с востока России — красноярский «Енисей» также пишет свою историю. Бронзовые медали по итогам сезона ФНЛ стали лучшим результатом клуба с момента его основания в 1937 году.

«Енисей» с 2016 года возглавляет известный в прошлом футболист Андрей Тихонов, для которого красноярская команда стала первым местом работы такого уровня в роли главного тренера.

Тульский «Арсенал», равно как и «Оренбург», для того, чтобы сохранить прописку в РФПЛ, в последнем туре обыграл грозного соперника. Да еще какого — московский «Спартак»! Чемпион страны был разгромлен со счетом 3:0, и, именно благодаря этой победе, прямым ходом в ФНЛ отправились не туляки, а самарские «Крылья Советов».

Больше чем за сутки до начала поединка было реализовано уже восемь тысяч билетов на стадион «Центральный». Это говорит о том, что на арене, которая вмещает 22 тысячи человек, поддержка у красноярской команды будет внушительной.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Футболистов "Енисея" и "Арсенала" на <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D1%83?src=hash">#БитваЗаПремьерЛигу</a> выведут 22 модели! Будет красивый футбол в прямом смысле этого слова! <a href="https://t.co/QnvzsVhjTh">pic.twitter.com/QnvzsVhjTh</a></p>— ФК «Енисей» (@FCEnisey) <a href="https://twitter.com/FCEnisey/status/867376884107157504">24 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дополнительный зрительский интерес вызывает и тот факт, что футболистов на поле выведут 22 модели. Об этом накануне игры сообщил известный своим искрометным юмором официальный твиттер «Енисея».

«Будет красивый футбол в прямом смысле этого слова!» — отметила в новости пресс-служба клуба.

Матч «Енисей» — «Арсенал» начнется в 19.30 по местному времени (15.30 мск).