«СКА-Хабаровск» сыграет с «Оренбургом» в матче за выход в РФПЛ
«Газета.Ru» представляет переходные поединки чемпионата России по футболу.
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Красноярский «Енисей» и
«СКА-Хабаровск» — «Оренбург»
Никогда еще Хабаровска не было в высшем дивизионе российского футбола. И, спустя четыре года, команда из города на Амуре вновь получила возможность выйти в РФПЛ.
В 2013 году после четвертого места в розыгрыше ФНЛ клуб, еще носивший название «СКА-Энергия», в стыковых матчах встретился с «Ростовом» и без борьбы уступил будущему участнику 1/8 финала Лиги Европы. Обе встречи завершились поражением армейцев — 0:2 и 0:1.
В текущем сезоне дальневосточный клуб вновь финишировал четвертым. Судьба команды решалась в последнем туре против «Тамбова». СКА было достаточно не проиграть в домашнем матче, и хабаровская команда, на глазах у восьми тысяч болельщиков эту задачу выполнила — встреча завершилась со счетом 2:2.
Вход на тот поединок был бесплатным. Ситуация повторится и на этот раз. И, вполне вероятно, что на один из самых важных матчей в истории дальневосточного коллектива, стадион, вмещающий немногим более 15 тысяч зрителей, соберет аншлаг.
Еще до завершения сезона ходили слухи, что в Хабаровске нет денег на содержание команды в РФПЛ. Однако, губернатор края Вячеслав Шпорт перед встречей с «Оренбургом» развеял все сомнения.
«Конечно, если ребята выиграют и выйдут в РФПЛ, то, что, мы будем юлить? Поможем. Если СКА удастся выйти в
«СКА-Хабаровск» подходит к матчу с «Оренбургом» с новым главным тренером у руля. Попечительский совет клуба принял решение утвердить в этой должности Алексея Поддубского.
44-летний специалист исполнял обязанности наставника после отставки Андрея Гордеева. Под его руководством команда уже провела в ФНЛ четыре матча в мае, в которых хабаровчане одержали две победы, один раз проиграли и один раз сыграли вничью.
«Оренбург» попал в стыковые матчи после 13-го места в РФПЛ. Избежать прямого вылета дружине Роберта Евдокимова помогла победа в последнем туре над «Ростовом» со счетом 2:0.
Причем, мотивация у соперников «горожан» была запредельная — стоял вопрос о выходе
Матч «СКА-Хабаровск» — «Оренбург» начнется в 19.00 по местному времени. В Москве в это время будет ровно полдень.
«Енисей» (Красноярск) — «Арсенал» (Тула)
Еще одна команда с востока России — красноярский «Енисей» также пишет свою историю. Бронзовые медали по итогам сезона ФНЛ стали лучшим результатом клуба с момента его основания в 1937 году.
«Енисей» с 2016 года возглавляет известный в прошлом футболист Андрей Тихонов, для которого красноярская команда стала первым местом работы такого уровня в роли главного тренера.
Тульский «Арсенал», равно как и «Оренбург», для того, чтобы сохранить прописку в РФПЛ, в последнем туре обыграл грозного соперника. Да еще какого — московский «Спартак»! Чемпион страны был разгромлен со счетом 3:0, и, именно благодаря этой победе, прямым ходом в ФНЛ отправились не туляки, а самарские «Крылья Советов».
Больше чем за сутки до начала поединка было реализовано уже восемь тысяч билетов на стадион «Центральный». Это говорит о том, что на арене, которая вмещает 22 тысячи человек, поддержка у красноярской команды будет внушительной.
Дополнительный зрительский интерес вызывает и тот факт, что футболистов на поле выведут 22 модели. Об этом накануне игры сообщил известный своим искрометным юмором официальный твиттер «Енисея».
«Будет красивый футбол в прямом смысле этого слова!» — отметила в новости
Матч «Енисей» — «Арсенал» начнется в 19.30 по местному времени (15.30 мск).
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