Парфёнов: Волнение есть, но трясти в РФПЛ меня точно не будет

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Экс-защитник «Спартака» и сборной Украины Дмитрий Парфёнов дебютирует в Премьер-Лиге в роли главного тренера. 42-летний специалист вывел «Тосно» в элиту, заняв в ФНЛ с командой из Ленинградской области второе место. В интервью для «Чемпионата» Парфёнов рассказал о принципах своей работы и ожиданиях от игры на новом уровне, кроме того, затронули мы тему чемпионства «Спартака». Парфёнов аккуратен и корректен в формулировках. Потому что старается говорить то, что думает.

«Существует устная договорённость о продлении контракта»

— Выход «Тосно» в Премьер-Лигу — плановое событие или эта история немного похожа на сказку?

— Это плановое событие. Мы на протяжении полутора лет готовились к выходу в Премьер-Лигу, ещё тогда начали собирать команду под задачу. Шли по дистанции уверенно, никого к себе не подпускали и не оставляли всё на последний тур. В результате закончили чемпионат с отрывом в 12 очков от третьего места.

— На днях вы и руководство клуба встречались с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Как всё прошло?

— Обсуждать это не в моей компетенции. Про встречу с губернатором лучше спрашивать генерального директора и президента клуба, но, безусловно, его внимание нас очень радует.

— По окончании нынешнего сезона закончился и ваш контракт с «Тосно». Вы точно остаётесь в клубе?

— Существует устная договорённость, новое соглашение пока не подписано.

— Уже известно, что «Тосно» начнёт выступление в Премьер-Лиге на «Петровском». Как вы к этому относитесь? Может, предпочли бы продолжить играть в Великом Новгороде, где команда обеспечила себе путёвку в элиту?

— Желать можно и на «Сантьяго Бернабеу» играть, но есть реальное положение вещей. Нас тепло поддерживали в Новгороде. Было приятно там выступать. Однако новгородский стадион не готов к Премьер-Лиге. Болельщикам «Тосно» будет удобно добираться до «Петровского», надеюсь, нас поддержит и петербургская публика. Постараемся заинтересовать людей своей игрой. Уверен, хоть чуть-чуть, а количество болельщиков на матчах «Тосно» возрастёт. Всё-таки мы попали в число лучших команд страны и сыграем с очень сильными соперниками.

«Тосно» позиционирует себя как команда из Ленинградской области. У нас есть своя небольшая армия поклонников. Я понимаю, что с «Зенитом» невозможно конкурировать в борьбе за болельщиков, естественно, это команда номер один в Петербурге.

— Скорее всего, матчи между «Тосно» и «Зенит» будут называть дерби. Для вас это тоже дерби?

— Я не задумывался на эту тему. Если исходить из территориальности, то, наверное, дерби. Для «Зенита», возможно, это не такое событие, но для нашего небольшого клуба встречи с «Зенитом» точно станут крупным событием.

«Чтобы играть как “Бавария” и “Барселона”, нужен соответствующий подбор игроков»

— Что вам нравилось и что не нравилось в ФНЛ?

— На мой взгляд, ФНЛ — одна из самых тяжёлых лиг в Европе. Большие расстояния, долгие переезды, а качество полей и стадионов всё-таки оставляет желать лучшего. Это проблема, конечно.

— Как вы относитесь к разговорам, что клубы ФНЛ особо не стремятся в Премьер-Лигу, поскольку не имеют нужной финансовой базы?

— Не знаю, кто не стремится. Думаю, это неправильное мнение. Всё решается по спортивному принципу. Вы сами видите, какая борьба развернулась за попадание в стыковые матчи. Насколько мне известно, у многих клубов Премьер-Лиги не очень высокие бюджеты, тем не менее это не мешает им достаточно хорошо выступать.

— Насколько «Тосно» готов к Премьер-Лиге как клуб и команда?

— Не хочется сейчас делать громкие заявления, говорить лозунгами. Мы в «Тосно» предпочитаем всё доказывать делом. Рассчитываем подойти к дебюту в Премьер-Лиге в полной боевой готовности, хотя и сознаём, что это совсем другой турнир.

— Сколько новичков хотели бы подписать перед началом нового чемпионата?

— Только что закончился чемпионат, поэтому работа на трансферном рынке ещё впереди. Нужно всё обдумать и решить с руководством клуба. На мой взгляд, нет смысла брать игрока, если он не сильнее имеющихся в составе футболистов. Если уж усиливаться, то по-настоящему. Зачем просто так заменять людей, с которыми мы вместе прошли долгий путь? Они знают мои требования, а я знаю их возможности.

— Кого бы вы назвали лидерами «Тосно» на футбольном поле?

— Я не сторонник выделять кого-либо. Мы действительно были сильны командой, не единожды это доказывали в самых тяжёлых матчах. Нужно отметить весь коллектив.

— Про пару-тройку фигур всё же хотелось бы спросить отдельно. Готов стабильно забивать в элите лучший бомбардир «Тосно», воспитанник ЦСКА и экс-форвард молодёжной сборной России Антон Заболотный?

— Если взглянуть на статистику Антона в других командах, то станет понятно, что раньше он меньше забивал. В «Тосно» Заболотный прогрессирует, растёт, как и остальные футболисты. Это радует. Но совершенству нет предела. Главное, чтобы у него было желание, а мы, как тренеры, подскажем и поможем ему раскрыть те качества, которых прежде недоставало. Верю и в него, и в других игроков «Тосно».

— Каким вам видится будущее Артёма Милевского и Арсения Логашова, которого призывал в сборную России Фабио Капелло? Не разочаровали они вас?

— Каждого из своих игроков я поблагодарил за сезон. Комментировать будущее Милевского и Логашова сейчас опять же не готов. Пока сам не понимаю, что и как.

— Вы много лет выступали за «Спартак» и ассоциируетесь со спартаковским футболом. Понятно, что болельщики не так внимательно следят за ФНЛ, как за Премьер-Лигой, но точно запомнилась игра «Тосно» с «Локомотивом» в Кубке России. Мы увидели атлетичную и быструю команду, которая дала бой сопернику из элиты и даже в определённые отрезки игры задавила хозяев. Этот стиль ассоциируется скорее с украинской школой. Вы, как тренер, предпочитаете его классическому спартаковскому?

— Знаете, можно мечтать играть, как «Бавария» и «Барселона», но для такого стиля нужен соответствующий подбор футболистов. Мы всё-таки стремились выжимать максимум из нашего состава. Хотелось бы контролировать мяч 70% игры, тем не менее нужно думать об эффективности. У «Тосно», между прочим, результат по голам почти такой же, как у «Динамо». На один забитый мяч всего отстали. Это к вопросу о зрелищности.

Вообще, в современном футболе нужна гармония между комбинационным и, как вы это назвали, «атлетичным» стилями. Хотя мне подобное определение не нравится, честно говоря. Я бы говорил о мобильной, организованной игре.

«1 апреля прошло, поэтому не буду просить назвать «Тосно» «Спартаком»

— Чемпионство «Спартака» спустя почти 16 лет вызвало у вас какие-то эмоции?

— Я искренне порадовался за клуб и болельщиков «Спартака». Наверное, они больше всех заслужили, потому что столько лет терпели и столько всего пережили. Всегда были с командой, поддерживали «Спартак» при любом результате.

— Это лучший «Спартак» за 16 лет или команде Массимо Каррере просто где-то повезло?

— Я бы не стал говорить о везении, о стечении обстоятельств. Спартаковцы заслуженно выиграли золото, а проблемы других клубов их не должны интересовать. В моём понимании чемпионство не может быть незаслуженным.

— Что вам, как тренеру, больше всех понравилось в работе Карреры?

— Он организовал команду и добавил ей духовитости. Это очень важно.

— В вашем штабе работает ещё один экс-спартаковец — Владимир Бесчастных. Он отвечает за нападающих или вы превратили его в тренера-универсала?

— Есть нюансы, за которые он отвечает, но в принципе мы в штабе работаем все вместе и советуемся друг с другом. После этого принимаются решения.

— Сыграть с «Тосно» в Москве на стадионе «Спартака» — это тренерская мечта?

— Вот вы мне сказали об игре со «Спартаком» в Москве, и я только сейчас о ней задумался. Я не любитель лежать на диване и о чём-то мечтать. Ставлю конкретные задачи и стараюсь их решать.

— А волнение у тренера Дмитрия Парфёнова перед матчами в Премьер-Лиге будет присутствовать, как когда-то присутствовало у игрока?

— Выход в Премьер-Лигу — особый момент и для «Тосно», и конкретно для меня. Любой матч там будет сродни финалу. Если тренеру всё равно и он абсолютно спокоен, то ничего хорошего в этом нет. Естественно, какое-то волнение в таких ситуациях присутствует, оно объяснимо. Но трясти меня не будет.

— Согласны с мнением, что за последние несколько лет уровень Премьер-Лиги заметно упал?

— Я сейчас вам наговорю много чего, а потом выйду туда, и окажется всё не так. Сперва надо окунуться в Премьер-Лигу. На мой взгляд, это достаточно сложный турнир. В нынешнем сезоне до последнего тура шла очень упорная борьба за места в еврокубках и за выживание.

— Ходили разговоры, что «Тосно» подумывает о смене названия после выхода в Премьер-Лигу. Не предлагали руководству клуба взять название «Спартак», чтобы противостояние с «Зенитом» стало погорячее?

— 1 апреля уже прошло, поэтому так шутить я не буду. Насколько знаю, название «Тосно» не изменится.