Парфёнов: Волнение есть, но трясти в РФПЛ меня точно не будет
Дмитрий Парфёнов возвращается в РФПЛ уже в качестве тренера. Его «Тосно» ждёт «Спартак», с которым Парфёнов брал золото как игрок.
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«Существует устная договорённость о продлении контракта»
— Выход «Тосно» в
— Это плановое событие. Мы на протяжении полутора лет готовились к выходу в
— На днях вы и руководство клуба встречались с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Как всё прошло?
— Обсуждать это не в моей компетенции. Про встречу с губернатором лучше спрашивать генерального директора и президента клуба, но, безусловно, его внимание нас очень радует.
— По окончании нынешнего сезона закончился и ваш контракт с «Тосно». Вы точно остаётесь в клубе?
— Существует устная договорённость, новое соглашение пока не подписано.
— Уже известно, что «Тосно» начнёт выступление в
— Желать можно и на «Сантьяго Бернабеу» играть, но есть реальное положение вещей. Нас тепло поддерживали в Новгороде. Было приятно там выступать. Однако новгородский стадион не готов к
«Тосно» позиционирует себя как команда из Ленинградской области. У нас есть своя небольшая армия поклонников. Я понимаю, что с «Зенитом» невозможно конкурировать в борьбе за болельщиков, естественно, это команда номер один в Петербурге.
— Скорее всего, матчи между «Тосно» и «Зенит» будут называть дерби. Для вас это тоже дерби?
— Я не задумывался на эту тему. Если исходить из территориальности, то, наверное, дерби. Для «Зенита», возможно, это не такое событие, но для нашего небольшого клуба встречи с «Зенитом» точно станут крупным событием.
«Чтобы играть как “Бавария” и “Барселона”, нужен соответствующий подбор игроков»
— Что вам нравилось и что не нравилось в ФНЛ?
— На мой взгляд, ФНЛ — одна из самых тяжёлых лиг в Европе. Большие расстояния, долгие переезды, а качество полей и стадионов
— Как вы относитесь к разговорам, что клубы ФНЛ особо не стремятся в
— Не знаю, кто не стремится. Думаю, это неправильное мнение. Всё решается по спортивному принципу. Вы сами видите, какая борьба развернулась за попадание в стыковые матчи. Насколько мне известно, у многих клубов
— Насколько «Тосно» готов к
— Не хочется сейчас делать громкие заявления, говорить лозунгами. Мы в «Тосно» предпочитаем всё доказывать делом. Рассчитываем подойти к дебюту в
— Сколько новичков хотели бы подписать перед началом нового чемпионата?
— Только что закончился чемпионат, поэтому работа на трансферном рынке ещё впереди. Нужно всё обдумать и решить с руководством клуба. На мой взгляд, нет смысла брать игрока, если он не сильнее имеющихся в составе футболистов. Если уж усиливаться, то
— Кого бы вы назвали лидерами «Тосно» на футбольном поле?
— Я не сторонник выделять
— Про
— Если взглянуть на статистику Антона в других командах, то станет понятно, что раньше он меньше забивал. В «Тосно» Заболотный прогрессирует, растёт, как и остальные футболисты. Это радует. Но совершенству нет предела. Главное, чтобы у него было желание, а мы, как тренеры, подскажем и поможем ему раскрыть те качества, которых прежде недоставало. Верю и в него, и в других игроков «Тосно».
— Каким вам видится будущее Артёма Милевского и Арсения Логашова, которого призывал в сборную России Фабио Капелло? Не разочаровали они вас?
— Каждого из своих игроков я поблагодарил за сезон. Комментировать будущее Милевского и Логашова сейчас опять же не готов. Пока сам не понимаю, что и как.
— Вы много лет выступали за «Спартак» и ассоциируетесь со спартаковским футболом. Понятно, что болельщики не так внимательно следят за ФНЛ, как за
— Знаете, можно мечтать играть, как «Бавария» и «Барселона», но для такого стиля нужен соответствующий подбор футболистов. Мы
Вообще, в современном футболе нужна гармония между комбинационным и, как вы это назвали, «атлетичным» стилями. Хотя мне подобное определение не нравится, честно говоря. Я бы говорил о мобильной, организованной игре.
«1 апреля прошло, поэтому не буду просить назвать «Тосно» «Спартаком»
— Чемпионство «Спартака» спустя почти 16 лет вызвало у вас
— Я искренне порадовался за клуб и болельщиков «Спартака». Наверное, они больше всех заслужили, потому что столько лет терпели и столько всего пережили. Всегда были с командой, поддерживали «Спартак» при любом результате.
— Это лучший «Спартак» за 16 лет или команде Массимо Каррере просто
— Я бы не стал говорить о везении, о стечении обстоятельств. Спартаковцы заслуженно выиграли золото, а проблемы других клубов их не должны интересовать. В моём понимании чемпионство не может быть незаслуженным.
— Что вам, как тренеру, больше всех понравилось в работе Карреры?
— Он организовал команду и добавил ей духовитости. Это очень важно.
— В вашем штабе работает ещё один
— Есть нюансы, за которые он отвечает, но в принципе мы в штабе работаем все вместе и советуемся друг с другом. После этого принимаются решения.
— Сыграть с «Тосно» в Москве на стадионе «Спартака» — это тренерская мечта?
— Вот вы мне сказали об игре со «Спартаком» в Москве, и я только сейчас о ней задумался. Я не любитель лежать на диване и о
— А волнение у тренера Дмитрия Парфёнова перед матчами в
— Выход в
— Согласны с мнением, что за последние несколько лет уровень
— Я сейчас вам наговорю много чего, а потом выйду туда, и окажется всё не так. Сперва надо окунуться в
— Ходили разговоры, что «Тосно» подумывает о смене названия после выхода в
— 1 апреля уже прошло, поэтому так шутить я не буду. Насколько знаю, название «Тосно» не изменится.
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