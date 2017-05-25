День выборов: что ждет Луческу, Семина, Бердыева?

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«ЗЕНИТ»: ЛУЧЕСКУ? БЛАН? МАНЧИНИ? ВАН БАСТЕН?

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

71 год

Главный тренер «Зенита»

В высшем дивизионе России: 30 матчей, 18 побед, 61 очко (процент побед — 67,78%).

Пожалуй, самая запутанная ситуация. Решение тренерского вопроса требует определенности с менеджментом. Ее, как нетрудно догадаться по паузе клуба в плане подведения итогов сезона, нет.

Первый год двухлетнего контракта с Мирчей Луческу подошел к концу — задачи, изображенные, как метко выразился агент румына Аркадий Запорожану, на эмблеме клуба, не выполнены. Второй год подряд сине-бело-голубые не вышли в Лигу чемпионов.

Договор с Луческу, по моей информации, не содержит пункта о неустойке — расстаться с тренером клуб может в любой момент и без серьезных финансовых потерь.

Режим «на паузе», впрочем, не равен отсутствию консультаций с людьми, представляющими интересы различных тренеров. «СЭ» уже сообщал о том, что при определенном развитии событий команду может возглавить итальянец Роберто Манчини. В мае клуб мог получить сигналы о заинтересованности в работе в Петербурге от представителей француза Лорана Блана, голландца Марко ван Бастена и бельгийца Марка Вильмотса.

Так или иначе в Петербурге есть понимание того, что сменой тренера дело не ограничится — «Зениту» необходим полноценный спортивный проект.

Решения — причем решения глобальные — могут быть приняты до конца текущей недели. На сегодня же вариант того, что Луческу продолжит работу в «Зените», полностью исключать нельзя.

«ЛОКОМОТИВ»: ДЛЯ ЧЕГО КОНСУЛЬТИРОВАЛИСЬ С БУШУЕВЫМ?

Юрий СЕМИН

Россия

70 лет

Главный тренер «Локомотива»

В высшем дивизионе России: 534 матча, 261 победа, 889 очков (58,80%).

В четверг состоится совет директоров «Локомотива», на котором будут присутствовать первые лица клуба — президент Илья Геркус и главный тренер Юрий Семин.

Возможных сценариев три. Первый: клуб посчитает завоевание Кубка страны достаточным основанием для того, чтобы назвать сезон по меньшей мере не провальным и активирует опцию продления еще на год контракта с Семиным.

Второй — клуб, по данным «СЭ», провел определенную работу на немецком рынке. Уже сообщалось об интересе к украинцу Виктору Скрипнику, который в течение нескольких лет возглавлял бременский «Вердер» — президент железнодорожников оставил информацию без комментариев. «Локо» также провел консультации с Денисом Бушуевым — экс-полузащитником молодежной сборной России, ныне занимающим пост главного тренера «Мюнхена-1860» (состав U-23). Рассматривал клуб вариант и с Рогером Шмидтом, однако немецкий специалист, работавший в последнее время в леверкузенском «Байере», ответил отказом. Несколько дней назад издание The Independent сообщило о том, что Шмидт является приоритетным кандидатом на пост наставника английского «Уотфорда», в шорт-листе которого, к слову, был и наш Леонид Слуцкий.

Рассматривал клуб и возможность приглашения итальянцев Клаудио Раньери и Чезаре Пранделли. Первый, впрочем, слишком дорог, второй в последние годы не блистал успехами.

И третий вариант — самый загадочный. Возможно, у клуба есть козырь — кандидатура, которая примирит болельщиков с возможным расставанием с легендарным Палычем. Впрочем, «Локо» при любых обстоятельствах не планирует увольнять свою легенду. Чем бы ни закончился сегодняшний совет директоров, Семин останется в клубе.

«РУБИН»: ВСЕМ — САБАНТУЙ

Хавьер ГРАСИЯ

Испания

47 лет

Главный тренер «Рубина»

В высшем дивизионе России: 30 матчей, 10 побед, 38 очков (42,22%).

Клуб, поставивший целью выиграть Лигу Европу к 2020 году (в честь столетия Татарстана) и подписавший под это четырехлетний контракт с испанцем Хави Грасия, вряд ли может быть доволен сотрудничеством. Итог первого года работы Грасии — 9-е место в премьер-лиге и отсутствие еврокубков на будущий сезон.

Срок контракта испанца истекает через три года, и согласно договору в случае увольнения специалиста неустойка составит около 10 миллионов евро. Сегодня президент клуба, мэр Казани Ильсур Метшин находится в Париже, где в рамках сотрудничества столиц Татарстана и Франции пройдет народный праздник сабантуй. И посему судьба Грасии решится, по предварительной информации, 27 мая.

В этот день состоится заседание попечительского совета клуба. В случае увольнения Грасии «Рубин» может обратиться к кандидатуре Курбана Бердыева. Во властных кругах Казани есть как сторонники, так и противники специалиста, при котором команда добилась наивысших успехов в своей истории, став двукратным чемпионом страны.

Но дело не только в этом — клубу необходимо определиться с бюджетом и его соответствию финансовому fair play, с, возможно, глобальным вектором развития, после чего решать вопрос с главным тренером.

Загадок добавил перенос сборов команды с 12 на 10 июня — не связано ли это с пожеланиями нового наставника?

«РОСТОВ»: У БЕРДЫЕВА ЕЩЕ ГОД КОНТРАКТА

Курбан БЕРДЫЕВ

Россия, 64 года

Тренер «Ростова»

В высшем дивизионе России: 377 матчей, 173 победы, 625 очков (55,26%).

Специалист, занимающий еще пост вице-президента клуба, уже которое трансферное окно остается самой востребованной фигурой на тренерском рынке. Сейчас, впрочем, на горизонте нет «Спартака», но есть интерес «Рубина».

Ситуация же в «Ростове» во многом повторяет ту, что была в клубе в прошлое межсезонье. «Мужики» заработали около 20 миллионов евро за участие в еврокубках, но этих денег не хватило на выплату зарплат в срок — клуб, вероятно, платил по накопленным в прошлые годы долгам.

И сейчас, когда «Ростов» не отобрался в еврокубки, а поступлений от УЕФА не планируется, вопрос пополнения бюджета станет как никогда остро. Кроме возможного продления контрактов с рядом футболистов (вратарь Сослан Джанаев, защитник Сесар Навас, полузащитник Кристиан Нобоа) необходимо усиливаться. Готов ли к этому «Ростов»? Не придется ли продать в Англию Сердара Азмуна, чтобы свести дебет с кредитом?

«АМКАР»: ГАДЖИЕВА ПОДПИШУТ НА ТРИ ГОДА

Гаджи ГАДЖИЕВ

Россия

71 год

Главный тренер «Амкара»

В высшем дивизионе России: 364 матча, 117 побед, 455 очков (41,67%).

Все достаточно просто. У Гаджи Гаджиева истек срок контракта с клубом, расставаться стороны не планируют.18 июня команда начнет первый предсезонный сбор, на котором и будет подписан новый договор — сроком на три года.

С большой долей вероятности останется в Перми и исполнительный директор Денис Маслов.

— Клуб предложил продлить сотрудничество, новый контракт на три года, — говорит Маслов.

Мало сомнений в том, что оба — и менеджер, и тренер — останутся в Перми.