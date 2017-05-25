«Арсенал» и «Оренбург» сыграют «стыки» с командами ФНЛ за право выступать в РФПЛ

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Тульский «Арсенал», занявший 14-е место в РФПЛ-2016/17, встретится с 3-й командой по итогам первенства ФНЛ — красноярским «Енисеем», а «Оренбург» (13-е место в чемпионате России) поборется за право сохранить прописку в премьер-лиге в матчах против «СКА-Хабаровска» (4-й в ФНЛ). Первые встречи пройдут 25 мая в Красноярске и Хабаровске, ответные — 28 мая в Туле и Оренбурге.

«Оружейники» вновь на грани

«Арсеналу» вряд ли захочется продолжать тенденцию ежегодных путешествий из РФПЛ в ФНЛ и обратно, поэтому тульский клуб, покинувший зону прямого вылета из премьер-лиги благодаря разгрому московского «Спартака» в 30-м туре, постарается перенести все лучшее из этого матча в последующие два. При этом статистика личных встреч с «Енисеем» складывается в пользу «Арсенала» лишь с небольшим перевесом. При четырех ничьих «оружейники» одержали четыре победы и потерпели три поражения.

К сожалению, головной боли тульскому клубу добавили болельщики «Спартака», сломавшие ворота и повредившие систему обогрева поля стадиона «Арсенала». По словам руководства команды, ущерб составил около 1 миллиона рублей, пришлось снимать часть газона, но к ответной встрече поле должно быть приведено в норму. Опасения вызывала и возможность участия в «стыках» Владимира Габулова, вызванного в расположение сборной России, но РФС разрешил вратарю принять участие как минимум в первой игре.

При этом, как отметил защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий, «Арсенал» является едва ли не самой слабой командой второй половины чемпионата. «Для меня это удивительный и очень странный результат (победа над “Спартаком” со счетом 3:0): “Арсенал” показался мне весной едва ли не самой слабой командой чемпионата. Наверное, перманентное празднование (чемпионства “Спартака”) последних двух недель дало все-таки о себе знать — других объяснений у меня нет».

Творить историю

«Енисей» под руководством легенды «Спартака» Андрея Тихонова показал себя в этом сезоне крепкой командой, запомнившейся еще и победой в 1/16 финала Кубка России над ЦСКА, а уж шанс впервые в истории выйти в элиту национального чемпионата красноярцы вряд ли захотят упустить.

«Оренбург» встречался со «СКА-Хабаровском» десять раз, и побед у команды Роберта Евдокимова меньше: три против четырех поражений. После того как Алексей Поддубский сменил у руля команды Андрея Гордеева, хабаровчане завоевали путевку в «стыки» и возможность первый раз в истории сыграть в высшем дивизионе чемпионата России. «Оренбург» же понес достаточно серьезную потерю: в матче 30-го тура против «Ростова» красную карточку и автоматическую дисквалификацию на один матч получил нападающий Михал Дюриш.