«Локомотив» хочет выкупить Соломона Кверквелию у «Рубина»

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Полузащитник «Рубина» Соломон Кверквелия, на правах аренды полгода выступавший за московский «Локомотив», может остаться в основном составе столичной команды. Уже 31 мая Кверквелия согласно условиям арендного соглашения должен вернуться в расположение казанского клуба, однако, по информации «Известий», и «Локомотив», и сам 25-летний футболист заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Прошедший чемпионат страны по футболу московский «Локомотив» завершил в середине турнирной таблицы, заняв восьмое место. Тем не менее сезон для «железнодорожников» нельзя назвать неудачным. Весной красно-зеленые завоевали Кубок России и гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги Европы. Попадание в еврокубковые соревнования было главной задачей команды в минувшем сезоне.

Заметный вклад в завоевание весеннего трофея внесли футболисты «Локо», которые перешли в клуб нынешней зимой. Одним из самых заметных новичков в составе красно-зеленых стал Соломон Кверквелия, за полгода успевший завоевать доверие главного тренера Юрия Семина.

— Соломоном в «Локомотиве» все очень довольны, — рассказал «Известиям» источник в московском клубе. — Особенно теплые отношения сложились у него с Юрием Семиным. «Железнодорожники» планируют договориться с «Рубином» о выкупе защитника и надеются сделать это на максимально выгодных условиях для всех сторон. Самому Кверквелии очень нравится в команде, и он рад, что зимой оказался именно в московском клубе. Игрок уверен, что «Локомотиву» удастся уладить вопрос по его трансферу с казанцами и он сможет остаться в Москве.

В недавней беседе с корреспондентом «Известий» Соломон Кверквелия заявил, что намерен продолжить выступления за «железнодорожников».

— Не зря в межсезонье я решился перейти в аренду в «Локомотив», — признался футболист. — У нас великолепный коллектив. Я очень хочу остаться здесь на следующий год и бороться за дальнейшие победы. Для этого у нас всё есть: отличные игроки, тренер и руководство.

Соломон Кверквелия связан с казанским «Рубином» контрактным соглашением, которое действительно до середины 2019 года. В составе казанцев защитник выступает с 2011 года, в РФПЛ он дебютировал в игре против грозненского «Терека». Футболист успел провести 111 матчей за казанскую команду, забил три мяча и отдал три голевые передачи. По данным экспертов, трансферная стоимость Кверквелии на сегодня составляет около €3 млн.

В период полугодичной аренды в «Локомотиве» грузинский защитник сыграл в 15 матчах, однако отметиться результативными действиями еще не успел.