«Клубы ФНЛ перестали быть мальчиками для битья в стыковых матчах»

Первые переходные матчи между клубами Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) пройдут 25 мая. «СКА-Хабаровск» примет на своем поле «Оренбург», а красноярский «Енисей» сыграет дома с тульским «Арсеналом». Ответные игры состоятся 28 марта. По итогам этих встреч определятся все участники РФПЛ сезона-2017/18.

«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» встречались уже девять раз. Все матчи были сыграны в рамках первенства ФНЛ, и баланс их абсолютно равный — команды одержали по три победы, а еще три поединка завершились ничьей. Путевку в стыковые матчи «СКА» завоевал в заключительном матче первенства ФНЛ, сыграв на своем поле вничью с «Тамбовом» — 2:2. В восьми последних турах дальневосточники потерпели всего одно поражение, но растеряли много очков из-за ничьих. «Оренбургу» в заключительном туре РФПЛ, чтобы гарантированно не вылететь напрямую, была необходима домашняя победа над очень серьезным соперником — «Ростовом». И команда Роберта Евдокимова с этой задачей справилась, обыграв оппонента со счетом 2:0.

Противостояние «Енисея» и «Арсенала» насчитывает 10 матчей: три победы у красноярцев, четыре — у туляков, еще три матча закончились ничьей. Путевку в «стыки» «Енисей» обеспечил себе за тур до финиша первенства ФНЛ. Последние восемь туров красноярцы прошли без ничьих и одержали семь побед. По итогам сезона команда под руководством экс-капитана «Спартака» Андрея Тихонова стала самым бескомпромиссным клубом ФНЛ — всего шесть ничьих в 38 матчах. «Арсенал» же выкарабкался из зоны вылета лишь в заключительном туре РФПЛ, разгромив дома московский «Спартак» (3:0) и воспользовавшись тем, что его конкуренты «Крылья Советов» уступили на своем поле «Тереку».

Букмекеры считают, что фаворитами пар будут клубы РФПЛ. Однако с этим не согласен известный футбольный тренер Ринат Билялетдинов.

— В противостоянии «СКА» и «Оренбурга» я отдаю предпочтение последним, — заявил «Известиям» экс-наставник «Рубина». — Команда Роберта Евдокимова лишь недавно выбралась из ФНЛ и имеет хороший опыт борьбы с клубами подобного уровня. Считаю, что «Оренбург» раздавит соперников и решит исход противостояния еще в первом матче. Не думаю, что у хабаровчан есть хоть какие-то шансы на успех. Что касается второй пары, то там для меня всё уже не так очевидно. «Енисей» проиграл треть своих матчей в ФНЛ. Что сможет продемонстрировать команда с такими результатами в РФПЛ? Однако за счет безумной мотивации и стремления показать высокий результат ожидаю равной борьбы. В этой паре не могу отдать предпочтения никому. Стоит отметить, что к стыковым матчам «Оренбург» и «Арсенал» подходят в отличном настроении — обе команды в заключительных турах одержали важнейшие со стратегической точки зрения победы и смогли попасть в зону стыковых игр.

Экс-тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что в стыковых матчах зрителей ждет бескомпромиссная борьба.

— Думаю, что представители премьер-лиги сохранят свои места и не опустятся на дивизион ниже, — считает Андрей Кобелев. — По подбору футболистов «Оренбург» и «Арсенал» гораздо сильнее, но тем и прекрасен футбол, что в этом спорте всегда есть место сюрпризам. Есть ощущение, что кто-то нас удивит. В последние годы клубы ФНЛ уже не выглядят мальчиками для битья в стыковых матчах. Поэтому хочется верить, что будет бескомпромиссная борьба и зрители увидят еще четыре матча высокого уровня.