Ринат Билялетдинов: Не попади Еременко в историю, интрига сохранилась бы до конца

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— Лучший игрок чемпионата?

— Есть целая группа футболистов, которая могла бы претендовать на это звание, но нет такого, кто для меня стоял бы особняком. А цепляться за отдельный матч, эпизоды или красивый гол не вижу смысла. Поэтому, как говорится, первый приз решено не присуждать.

— Игрок-разочарование?

— Не хочется никого обижать, потому что все хотели сыграть лучше. Думаю, что в каждой команде есть футболист, не оправдавший надежд. Лично я считаю разочарованием того, кто выпадал из состава и не появлялся на поле. Понимаю, кто-то может назвать Александра Кокорина или Павла Мамаева. Это «удобные» фамилии, они напрашиваются. А есть, например, Еременко, который по недомыслию попал в сложную ситуацию. Жалко, что он не доиграл чемпионат, потому что интрига сохранялась бы до конца: «Спартак» взял бы золото не за три тура до финиша, а в последнем.

— Лучший тренер чемпионата?

— Ясно, что на коне тот, кто взял титул. Зная ситуацию, которая складывалась в «Спартаке» — как все это выглядело с Дмитрием Аленичевым, с обсуждением кандидатур новых наставников и с учетом того, как сложилось в итоге, — назову Карреру.

— Тренер-разочарование?

— У нас в чемпионате нет тренеров, которые отбывали номер. Было видно, что люди хотели как лучше, просто всегда есть факторы, которые мешают. Все бились за результат и старались проявить максимум мастерства. Разве Хави Грасия не бился за результат? Или Сергей Семак? Каждый старался, но не каждый добился. Поэтому тренером-разочарованием не могу назвать никого.

— Лучший матч чемпионата?

— Ясно, что напрашиваются дерби. Но какой-то зрелищный матч у меня всегда выскальзывал. Хотя и в осенней части чемпионата, и в весенней такие встречи были. Вот игра «Барселона» — «ПСЖ» всплывает в памяти. Там было совершено чудо, которое невозможно повторить. А у нас по сюжетной линии могу отметить «Краснодар» — «Зенит», когда питерцы вели в счете, но уступили, когда Окриашвили забил чудо-гол ударом через себя. Вот этот матч запал в душу.

— Главный позор сезона?

— В этом плане могу сказать только о судействе. То ли арбитры устают от высокой концентрации, то ли происходит что-то связанное с психологией. Или сбой квалификации случается. Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр.

— Главное слово или фраза сезона?

— Отметил бы интервью Александра Григоряна после матча с ЦСКА («Мне кажется, мы сегодня обос… сь», — сказал тогда главный тренер «Анжи». — Прим. «СЭ»). Он эмоциональный человек, и это у него идет от души. Фраза повторяет известные слова Константина Зырянова, только относится к игре.

— Лучший босс клуба?

— Леонид Федун. С удовольствием прочитал его интервью «СЭ», в котором он сказал, что заслуга тренера в успехах клуба уже не десять процентов, а все сто. Исходя из того, как владелец «Спартака» все просчитал, именно Федун стал лучшим в прошедшем сезоне. Красно-белые до сих пор празднуют чемпионство. Все, что болельщики копили шестнадцать лет, сейчас выплескивается за месяц.

— Что или кто заставил вас хохотать?

— Когда спартаковские болельщики разорвали на части ворота на «Открытие Арене» и разобрали на сувениры. Ну и то, что потом досталось Туле. Все это повеселило.

— Когда «Спартак» в следующий раз снова станет чемпионом?

— Сохранить золото будет гораздо сложнее, чем завоевать. На вершине труднее удержаться, потому что все хотят тебя оттуда скинуть. Для некоторых команд победить чемпиона — задача сезона. К тому же в ЦСКА и «Зените», думаю, закончатся периоды турбулентности.