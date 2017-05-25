Ринат Билялетдинов: Не попади Еременко в историю, интрига сохранилась бы до конца
Начинаем публикацию серии интервью, посвященных итогам сезона. В них свое мнение по самым актуальным вопросам чемпионата России-2016/17 выскажут известные люди из мира футбола. Сегодня предоставляем слово бывшему главному тренеру «Рубина».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Лучший игрок чемпионата?
— Есть целая группа футболистов, которая могла бы претендовать на это звание, но нет такого, кто для меня стоял бы особняком. А цепляться за отдельный матч, эпизоды или красивый гол не вижу смысла. Поэтому, как говорится, первый приз решено не присуждать.
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— Не хочется никого обижать, потому что все хотели сыграть лучше. Думаю, что в каждой команде есть футболист, не оправдавший надежд. Лично я считаю разочарованием того, кто выпадал из состава и не появлялся на поле. Понимаю,
— Лучший тренер чемпионата?
— Ясно, что на коне тот, кто взял титул. Зная ситуацию, которая складывалась в «Спартаке» — как все это выглядело с Дмитрием Аленичевым, с обсуждением кандидатур новых наставников и с учетом того, как сложилось в итоге, — назову Карреру.
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— У нас в чемпионате нет тренеров, которые отбывали номер. Было видно, что люди хотели как лучше, просто всегда есть факторы, которые мешают. Все бились за результат и старались проявить максимум мастерства. Разве Хави Грасия не бился за результат? Или Сергей Семак? Каждый старался, но не каждый добился. Поэтому
— Лучший матч чемпионата?
— Ясно, что напрашиваются дерби. Но
— Главный позор сезона?
— В этом плане могу сказать только о судействе. То ли арбитры устают от высокой концентрации, то ли происходит
— Главное слово или фраза сезона?
— Отметил бы интервью Александра Григоряна после матча с ЦСКА («Мне кажется, мы сегодня обос… сь», — сказал тогда главный тренер «Анжи». — Прим. «СЭ»). Он эмоциональный человек, и это у него идет от души. Фраза повторяет известные слова Константина Зырянова, только относится к игре.
— Лучший босс клуба?
— Леонид Федун. С удовольствием прочитал его интервью «СЭ», в котором он сказал, что заслуга тренера в успехах клуба уже не десять процентов, а все сто. Исходя из того, как владелец «Спартака» все просчитал, именно Федун стал лучшим в прошедшем сезоне.
— Что или кто заставил вас хохотать?
— Когда спартаковские болельщики разорвали на части ворота на «Открытие Арене» и разобрали на сувениры. Ну и то, что потом досталось Туле. Все это повеселило.
— Когда «Спартак» в следующий раз снова станет чемпионом?
— Сохранить золото будет гораздо сложнее, чем завоевать. На вершине труднее удержаться, потому что все хотят тебя оттуда скинуть. Для некоторых команд победить чемпиона — задача сезона. К тому же в ЦСКА и «Зените», думаю, закончатся периоды турбулентности.
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