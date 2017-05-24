Тренера ФК «Спартак» Карреру встретили в аэропорту Бергамо плакатом «Новый царь»

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Итальянский специалист в свой первый сезон работы в качестве главного тренера выиграл с московским «Спартаком» титул чемпиона России. В понедельник Каррера был назван Российским футбольным союзом (РФС) лучшим тренером сезона-2016/17.

В среду Каррера рейсом из Внуково приземлился в Бергамо. В аэропорту его встретила группа людей с плакатом: «Добро пожаловать обратно, новый царь».

Каррера в 1996 — 2003 годах будучи игроком выступал в Бергамо за местную «Аталанту».