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24 мая 2017, 22:45 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Тренера ФК «Спартак» Карреру встретили в аэропорту Бергамо плакатом «Новый царь»

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт. Тренера московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Карреру в аэропорту Бергамо встретили плакатом «Новый царь», сообщает bergamonews.it.

Тренера московского футбольного клуба Спартак <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Карреру</span> в аэропорту Бергамо встретили плакатом Новый царь сообщает bergamonews.it. Увеличить
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© РИА "Новости"

Итальянский специалист в свой первый сезон работы в качестве главного тренера выиграл с московским «Спартаком» титул чемпиона России. В понедельник Каррера был назван Российским футбольным союзом (РФС) лучшим тренером сезона-2016/17.

В среду Каррера рейсом из Внуково приземлился в Бергамо. В аэропорту его встретила группа людей с плакатом: «Добро пожаловать обратно, новый царь».

Каррера в 1996 — 2003 годах будучи игроком выступал в Бергамо за местную «Аталанту».

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