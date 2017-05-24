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В октябре прошлого года «Зенит» опубликовал ироничное сообщение в социальной сети в адрес Глушакова в ответ на его сообщение по поводу долгого строительства стадиона.

«Впереди ещё 10 лет игр на “Петровском”, успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику», — написал тогда футболист, отреагировав в социальной сети на видео, которое опубликовал «Зенит» под названием «Как мы убивали “Спартак”».

«Договорились, отметим 23-летие вместе!» — таков был ответ пресс-службы «Зенита», которая намекнула об отсутствии на тот момент трофеев у «Спартака» с 2003 года.

Глушаков, который в составе «Спартака» этой весной выиграл чемпионат России, сегодня обратился к пресс-службе «Зенита», написав: «Когда отмечать-то будем?».

На отредактированной фотографии Глушаков стоит с кубком победителя чемпионата России на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург», на котором отсутствует газон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a> когда отмечать то будем?? <a href="https://t.co/aW9RExcmK9">pic.twitter.com/aW9RExcmK9</a></p>— Denis Glushakov (@DGlushakov8) <a href="https://twitter.com/DGlushakov8/status/867405365109035008">24 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>