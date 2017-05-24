Глушаков — «Зениту»: Когда отмечать-то будем?
Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков подколол «Зенит» на своей странице в «Твиттере».
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Видимо, что-то случилось...
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В октябре прошлого года «Зенит» опубликовал ироничное сообщение в социальной сети в адрес Глушакова в ответ на его сообщение по поводу долгого строительства стадиона.
«Впереди ещё 10 лет игр на “Петровском”, успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику», — написал тогда футболист, отреагировав в социальной сети на видео, которое опубликовал «Зенит» под названием «Как мы убивали “Спартак”».
«Договорились, отметим 23-летие вместе!» — таков был ответ
Глушаков, который в составе «Спартака» этой весной выиграл чемпионат России, сегодня обратился к
На отредактированной фотографии Глушаков стоит с кубком победителя чемпионата России на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург», на котором отсутствует газон.
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