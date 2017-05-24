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24 мая 2017, 19:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Глушаков — «Зениту»: Когда отмечать-то будем?

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков подколол «Зенит» на своей странице в «Твиттере».

Полузащитник и капитан Спартака Денис <span class=error>Глушаков</span> подколол Зенит на своей странице в <span class=error>Твиттере</span>. Увеличить
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© РИА "Новости"

В октябре прошлого года «Зенит» опубликовал ироничное сообщение в социальной сети в адрес Глушакова в ответ на его сообщение по поводу долгого строительства стадиона.

«Впереди ещё 10 лет игр на “Петровском”, успеем отыграться. А пока держитесь там. Хорошего настроения вашему новому подрядчику», — написал тогда футболист, отреагировав в социальной сети на видео, которое опубликовал «Зенит» под названием «Как мы убивали “Спартак”».

«Договорились, отметим 23-летие вместе!» — таков был ответ пресс-службы «Зенита», которая намекнула об отсутствии на тот момент трофеев у «Спартака» с 2003 года.

Глушаков, который в составе «Спартака» этой весной выиграл чемпионат России, сегодня обратился к пресс-службе «Зенита», написав: «Когда отмечать-то будем?».

На отредактированной фотографии Глушаков стоит с кубком победителя чемпионата России на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург», на котором отсутствует газон.

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