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24 мая 2017, 19:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Депутат — о «Крыльях»: надо жить по средствам и не устраивать пира во время чумы

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев заявил, что в условиях финансового кризиса и дефицита бюджета Самарской области выделение больших сумм на финансирование «Крыльев Советов», которые вылетели из российской Премьер-Лиги, является свидетельством того, что деньги тратятся не по назначению.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев заявил что в условиях финансового кризиса и дефицита бюджета Самарской области выделение больших сумм на финансирование Крыльев Советов которые вылетели из российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> является свидетельством того что деньги тратятся не по назначению. Увеличить
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«Не только «Крылья Советов» вылетели из Премьер-Лиги, но футбольный клуб «Мордовия» — из ФНЛ. Это говорит о том, что методы управления губернатора Николая Меркушкина и его команды профессиональным спортом неэффективны, поэтому задачи, которые он ставит, — вернуть «Крылья Советов» в Премьер-Лигу — будут решаться привычными для Меркушкина методами, результата никакого не будет, кроме увеличения уровня коррупции в этой сфере.

На мой взгляд, профессиональный спорт и «Крылья Советов» стали заложниками двух процессов. Один из них — превращение профессионального спорта в шоу-бизнес, где деньги вкладываются в звёзд, а не в развитие массового и детско-юношеского спорта, который даёт приток спортсменов в профессиональные клубы. На протяжении многих лет правительство Самарской области в качестве приоритета расходования огромных бюджетных средств ставит задачу приобретения дорогостоящих спортсменов и тренеров вместо того, чтобы вкладывать эти деньги в самарских мальчишек и девчонок, которые могут потом составить славу самарского спорта, и не только футбола.

Финансирование детских и юношеских школ в регионе ведётся по остаточному принципу, в приоритете финансирование профессиональных клубов, состоящих из приглашённых звёзд. Ежегодное финансирование футбольного клуба «Крылья Советов» из областного бюджета превышает 1 млрд рублей, за последний год выделено 1 млрд 200 млн рублей. И «результат» болельщики видят. Огромные средства тратятся не на то, чтобы иметь свою команду. В условиях финансового кризиса и острого дефицита регионального бюджета правительство Самарской области принимает крайне непопулярные для населения решения о сокращении объёма финансовой помощи пенсионерам и льготникам, при этом финансирование клуба «Крылья Советов» только растёт, — заявил Матвеев, который полагает, что единственным алгоритмом решения проблемы возврата «Крыльев Советов» в РФПЛ «менеджерами такого склада, как губернатор Меркушкин», будет рассматриваться ещё большее увеличение финансирования клуба.

«То есть это бесконечный тупик, потому что деньги, которые вкладываются в игроков, которые, отыграв два или три сезона, уезжают дальше зарабатывать деньги, никак не влияют на регион, не увеличивают числа болельщиков. Надо начинать строить команду из местных игроков и вкладывать деньги в детский и юношеский спорт. До тех пор пока этого не будет, многомиллиардные вложения будут бессмысленными. На мой взгляд, это будет бесконечная песня про белого бычка. Я понимаю болельщиков “Крыльев Советов”, которым хотелось бы посмотреть матчи своей команды с достойными соперниками, но я бы не стал делать трагедии из-за ухода клуба из Премьер-Лиги. Надо жить по средствам и не устраивать пира во время чумы», — цитирует Матвеева Regnum.

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