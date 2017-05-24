«Не только «Крылья Советов» вылетели из Премьер-Лиги, но футбольный клуб «Мордовия» — из ФНЛ. Это говорит о том, что методы управления губернатора Николая Меркушкина и его команды профессиональным спортом неэффективны, поэтому задачи, которые он ставит, — вернуть «Крылья Советов» в Премьер-Лигу — будут решаться привычными для Меркушкина методами, результата никакого не будет, кроме увеличения уровня коррупции в этой сфере.

На мой взгляд, профессиональный спорт и «Крылья Советов» стали заложниками двух процессов. Один из них — превращение профессионального спорта в шоу-бизнес, где деньги вкладываются в звёзд, а не в развитие массового и детско-юношеского спорта, который даёт приток спортсменов в профессиональные клубы. На протяжении многих лет правительство Самарской области в качестве приоритета расходования огромных бюджетных средств ставит задачу приобретения дорогостоящих спортсменов и тренеров вместо того, чтобы вкладывать эти деньги в самарских мальчишек и девчонок, которые могут потом составить славу самарского спорта, и не только футбола.

Финансирование детских и юношеских школ в регионе ведётся по остаточному принципу, в приоритете финансирование профессиональных клубов, состоящих из приглашённых звёзд. Ежегодное финансирование футбольного клуба «Крылья Советов» из областного бюджета превышает 1 млрд рублей, за последний год выделено 1 млрд 200 млн рублей. И «результат» болельщики видят. Огромные средства тратятся не на то, чтобы иметь свою команду. В условиях финансового кризиса и острого дефицита регионального бюджета правительство Самарской области принимает крайне непопулярные для населения решения о сокращении объёма финансовой помощи пенсионерам и льготникам, при этом финансирование клуба «Крылья Советов» только растёт, — заявил Матвеев, который полагает, что единственным алгоритмом решения проблемы возврата «Крыльев Советов» в РФПЛ «менеджерами такого склада, как губернатор Меркушкин», будет рассматриваться ещё большее увеличение финансирования клуба.