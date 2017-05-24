Депутат — о «Крыльях»: надо жить по средствам и не устраивать пира во время чумы
Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев заявил, что в условиях финансового кризиса и дефицита бюджета Самарской области выделение больших сумм на финансирование «Крыльев Советов», которые вылетели из российской
Премьер-Лиги, является свидетельством того, что деньги тратятся не по назначению.
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Видимо, что-то случилось...
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«Не только «Крылья Советов» вылетели из
На мой взгляд, профессиональный спорт и «Крылья Советов» стали заложниками двух процессов. Один из них — превращение профессионального спорта в
Финансирование детских и юношеских школ в регионе ведётся по остаточному принципу, в приоритете финансирование профессиональных клубов, состоящих из приглашённых звёзд. Ежегодное финансирование футбольного клуба «Крылья Советов» из областного бюджета превышает 1 млрд рублей, за последний год выделено 1 млрд 200 млн рублей. И «результат» болельщики видят. Огромные средства тратятся не на то, чтобы иметь свою команду. В условиях финансового кризиса и острого дефицита регионального бюджета правительство Самарской области принимает крайне непопулярные для населения решения о сокращении объёма финансовой помощи пенсионерам и льготникам, при этом финансирование клуба «Крылья Советов» только растёт, — заявил Матвеев, который полагает, что единственным алгоритмом решения проблемы возврата «Крыльев Советов» в РФПЛ «менеджерами такого склада, как губернатор Меркушкин», будет рассматриваться ещё большее увеличение финансирования клуба.
«То есть это бесконечный тупик, потому что деньги, которые вкладываются в игроков, которые, отыграв два или три сезона, уезжают дальше зарабатывать деньги, никак не влияют на регион, не увеличивают числа болельщиков. Надо начинать строить команду из местных игроков и вкладывать деньги в детский и юношеский спорт. До тех пор пока этого не будет, многомиллиардные вложения будут бессмысленными. На мой взгляд, это будет бесконечная песня про белого бычка. Я понимаю болельщиков “Крыльев Советов”, которым хотелось бы посмотреть матчи своей команды с достойными соперниками, но я бы не стал делать трагедии
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