Нобоа дисквалифицирован на два матча за удар соперника ногой в спину
МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Кристиан Нобоа дисквалифицирован на два матча следующего сезона за удар соперника ногой в спину после остановки игры. Об этом журналистам сообщил председатель
Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
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Нобоа получил красную карточку в компенсированное ко второму тайму время матча 30-го тура против «Оренбурга» (0:2).
«Нобоа пропустит два матча следующего сезона за удар соперника ногой в спину после остановки игры», — сообщил Григорьянц.
Стычка, в которой принял участие Нобоа, разгорелась после того, как форвард «Оренбурга» Михал Дюриш шипами бутс в падении ударил по лицу защитника «Ростова» Миху Мевлю. В результате Дюриш получил красную карточку. «Дюриш принес извинения Мевле, он получит только автоматическую одноматчевую дисквалификацию, никаких дополнительных санкций не будет», — отметил Григорьянц.
Таким образом, словацкий форвард пропустит первый стыковой матч за право остаться в
Российская футбольная
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