Нобоа дисквалифицирован на два матча за удар соперника ногой в спину

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Нобоа получил красную карточку в компенсированное ко второму тайму время матча 30-го тура против «Оренбурга» (0:2).

«Нобоа пропустит два матча следующего сезона за удар соперника ногой в спину после остановки игры», — сообщил Григорьянц.

Стычка, в которой принял участие Нобоа, разгорелась после того, как форвард «Оренбурга» Михал Дюриш шипами бутс в падении ударил по лицу защитника «Ростова» Миху Мевлю. В результате Дюриш получил красную карточку. «Дюриш принес извинения Мевле, он получит только автоматическую одноматчевую дисквалификацию, никаких дополнительных санкций не будет», — отметил Григорьянц.

Таким образом, словацкий форвард пропустит первый стыковой матч за право остаться в премьер-лиге, в котором «Оренбург» 25 мая на выезде сыграет с клубом «СКА-Хабаровск».